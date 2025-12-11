Suscribirse

Jugó dos Mundiales con la Selección Colombia y Atlético Nacional lo quiere como nuevo fichaje

Atlético Nacional quiere un fichaje de lujo para romper el mercado en Colombia y la clasificación a Copa Libertadores es fundamental para dar un paso positivo en el negocio.

William Horacio Perilla Gamboa

12 de diciembre de 2025, 3:48 a. m.
Jugadores de la Selección Colombia celebran en Rusia 2018.
Jugó dos Mundiales con la Selección Colombia, tiene amplia carrera en el exterior y pasado por Europa, es de los jugadores más queridos en el país y tiene relación con el fútbol antioqueño por ser nacido en Medellín. Estuvo en Brasil 2014 y Rusia 2018, y ahora mira opciones para estar en United 2026, que sería su tercer Mundial en su carrera.

En paralelo, Atlético Nacional ya mira cómo confeccionar su nómina para el 2026, luego de no poder estar en las finales de Liga en el 2025. Será obligación sumar al menos un título y hacer una buena presentación internacional. Por ahora, tiene cupo a la Copa Sudamericana, pero lo que pase entre Junior y Tolima, lo podrían catapultar a la Libertadores.

Según el periodista Felipe Sierra, la clasificación a la Copa Libertadores resulta fundamental para avanzar positivamente en el fichaje de Selección Colombia. Es decir, Atlético Nacional necesita que el Tolima le gane al Junior para instalarse en la fase previa del torneo Conmebol y así pelear por una contratación que sería suficiente para romper la ventana de transferencias en el FPC.

Jugadores de Colombia contra Inglaterra en Rusia 2018.
Por otra parte, su presencia en el camerino de Atlético Nacional aumentaría la competencia en la zona de laterales, tanto izquierdos como derechos. En estos momentos, el uruguayo Camilo Cándido estaría en la puerta de salida y su posición por el lado diestro es presión para Andrés Felipe Román, quien hasta ahora seguiría en el club verdolaga.

Santiago Arias en el radar de Atlético Nacional

Efectivamente, Santiago Arias quedó libre en Bahía de Brasil y Nacional inmediatamente comenzó las conversaciones por su fichaje para el 2026. Con pase en su mano, comienza a escuchar ofertas y el gigante verdolaga ya dio las primeras pistas, teniendo en cuenta que su transferencia es bastante compleja por ser año de Mundial, sus aspiraciones en la Selección Colombia y demás candidatos del exterior que le tendrían en cuenta.

Santiago Arias en un partido contra Senegal en Rusia 2018.
El canterano de La Equidad (hoy Internacional de Bogotá), antes de ir al Bahía brasileño, firmó un gran recorrido por el fútbol de Europa que de inmediato le abrió las puertas en Selección. Dio el salto a Sporting Lisboa en el 2011 tras el Mundial Sub 20 y en 2013 llegó al PSV de Países Bajos. En el 2018, llegó el momento cúspide en su carrera al convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid y en 2020 pasó al Bayern Leverkusen de Alemania, donde una lesión frenó drásticamente su andar por el ‘Viejo Continente’.

Su odisea siguió en el 2021 cuando fue a préstamo al Granada de España, pues no era tenido en cuenta en el Atlético, dueño de sus derechos deportivos. Siendo jugador libre, en el 2023 fue nuevo jugador del Cincinnati de la MLS y pudo regresar a la Selección. Desde enero de 2024 estaba en el Bahía de Brasil.

Si firma en Nacional, Arias podría ver una oportunidad otra vez como lateral izquierdo ante la baja de Cándido, posición en la que también ha jugado a lo largo de su carrera.

