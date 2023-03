Junior de Barranquilla necesita “exorcismo” para salir de la crisis: revelaron “maleficio”

Uno de los equipos con mejor nómina del 2023 está sumergido en una profunda crisis deportiva. Junior de Barranquilla tras 10 fechas disputadas de la liga colombiana, no tiene la más mínima reacción en sus partidos y en el más reciente fin de semana, dejó escapar lo que parecía ser una victoria contundente ante su clásico rival, Unión Magdalena. En Santa Marta, pasaron de ganar 0-2 a que les empataran en los últimos cinco minutos del juego para un 2-2 final.

Ni la presencia de Juan Fernando Quintero antes de haberse ido para la Selección Colombia, ni la llegada de ‘Bolillo’ Gómez hace un par de semanas han hecho que el equipo encuentre su mejor versión, los resultados lo demuestran y el puesto 19 en la tabla de posiciones con apenas 8 puntos de 30 posibles, hacen inexplicable que un histórico del balompié nacional no le encuentre el revés a la compleja situación.

Bolillo Gómez ha estado a punto de llorar mientras dirige al Junior. - Foto: Captura de pantalla Win Sports + - DIMAYOR

Ya sin razones lógicas a la vista, medios de la zona costera del país como la Emisora Atlántico 1070 am, han acudido a otro tipo de creencias para saber cuál es el origen de la crisis juniorista. En las últimas horas, acudieron al clarividente y mentalista Milciades Arias quien entregó desde su perspectiva un concepto bastante desalentador, pues según sus conocimientos: “Junior tiene un maleficio, necesita de un exorcismo, 10 millas náuticas adentro”.

El experto en los mencionados temas, sentenció que la ‘maldición’ para el cuadro rojiblanco viene desde noviembre de 2022 y por eso no hay mejora en el desempeño del equipo: “Eso se hubiese hecho hace rato si me hubieran ‘parado bolas’. Se lo he dicho a dos personas que están dentro del equipo, se los he comentado y me dicen que ellos no creen en eso, porque todos los jugadores son evangélicos, y les dije: yo he curado hasta pastores”.

Además, expuso que ha tenido conversaciones con la prensa barranquillera a los que le vaticinó lo que iba a suceder, no obstante, al interior del club se han mostrado incrédulos de sus teorías: “Yo le comenté a muchos periodistas que Junior va a arrancar mal; dije que iba a sacar tres puntos de 15 posibles; que el sexto partido lo iba a ganar (Equidad) y que el séptimo lo perdía (América)… Yo llamé al club y me dijeron que no creían en esas pendejadas”.

Milciades también explicó cómo debería ser el procedimiento para librar al Junior de ese “maleficio”, sin embargo, aclaró que solo un verdadero experto podría realizar esta maniobra: “El equipo está enterrado a 10 millas náuticas desde noviembre de 2022. Hay que hacer algo para poder liberarlo. Hay que hacer un desintegro, pero está a 10 millas náuticas, y no cualquiera lo puede hacer”.

Junior igualó ante Unión Magdalena 2-2 en Santa Marta. - Foto: @JuniorClubSA

“Eso lo hicieron vía aérea, pero hay que hacer por el mar para poder contrarrestarlo. Y no lo puede hacer cualquier persona”, agregó a la intervención que sí o sí se debe hacer para acabar con la crisis del equipo barranquillero.

Siendo un poco más osado en sus teorías, se atrevió a asegurar que Junior ante Alianza Petrolera el próximo lunes 3 de abril por a fecha 11 de la Liga Betplay 2023-I perderá 0-1 en el Metropolitano y que de no acontecer eso, prometía: “Si eso no sucede rompo el carné y el diploma. Como dice Poncho Zuleta, yo puedo ‘voltear la arepa’, pero como no se dejan ayudar, entonces hay que darle pa’ lante. Pa’ lante es para allá”.