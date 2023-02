¿Junior, de mal en peor? El equipo recibió insólita sanción de Dimayor por culpa de Sebastián Viera

Los tiburones no han tenido una gran inicio en este año 2023.

Junior de Barranquilla no la pasa para nada bien en este 2023. El cuadro tiburón se ha sumergido en una crisis, donde no consigue triunfos en este comienzo de Liga Betplay. Este jueves, por la jornada cuatro del campeonato, los dirigidos por Arturo Reyes no pasaron del empate en el clásico costeño ante Unión Magdalena.

Con este pálido empate, los barranquilleros cumplieron tres empates en este torneo y una derrota, quedando en posiciones inferiores de la tabla de posiciones.

Aunque queda mucho torneo por disputar, Junior no muestra una mejoría con respecto a lo sucedido el año pasado, en el que, a pesar de haber clasificado a los cuadrangulares finales, pasó penas al ubicarse último en su grupo, sin sumar una sola victoria.

Juan Fernando Quintero, Junior de Barranquilla. - Foto: Dimayor

Drástica sanción

Ahora bien, sumado a su mal momento deportivo en lo actual, Junior tampoco vive en tranquilidad con las sanciones, pues en las últimas horas se dio a conocer una insólita multa impuesta por parte de la Dimayor, gracias a su golero, Mario Sebastián Viera.

El equipo de curramba apareció en el boletín disciplinario del máximo ente, luego que el arquero Sebastián Viera apareciera en Bucaramanga (derrota 1-0) con un uniforme distinto al que se había indicado antes del juego. “El uniforme usado por el guardameta del Junior no era el designado”, dice la Resolución No. 004 del 2023.

Y es que el uruguayo iba a salir ese día con uniforme rojo, pero lo cambió minutos antes del inicio porque coincidía con el de los árbitros, decisión que se tomó de manera unilateral y no por indicación de la autoridad del partido.

Sebastián Viera, arquero de Junior - Foto: Foto: Prensa Dimayor

De acuerdo con el comunicado de Dimayor, Junior fue sancionado económicamente por la suma de “cinco millones ochocientos milpesos ($5.800.000) por incurrir en la infracción descrita en el literal a) del artículo 78 del CDU de la FCF”.

Juanfer Quintero da la cara ante la mala racha

Después de la igualdad sin goles, el volante antioqueño salió a poner la cara en rueda de prensa y se mostró optimista de cara al resto del campeonato. Analizando el juego, el 10 aseguró que han mejorado “mucho” porque se enfrentaron “a un rival táctico” al que le crearon “oportunidades”.

“Son cosas que pasan en el fútbol. El entrenador conoce a los jugadores y sabe cuándo los puede meter. Sabemos del ímpetu al final, que ya uno estaba un poco sin oxígeno. Hay que estar tranquilos en lo que venimos haciendo. Me siento seguro y tranquilo de que vamos a salir de esto”, agregó sobre el partido.

Aunque el ambiente en Barranquilla se siente pesado, JuanFer manifestó que solo van “cuatro fechas” en la liga y “no se ha acabado el mundo”. “Desde el tema cultural de Barranquilla es fácil salir ahora, confío en estos momentos, porque somos los únicos que podemos sacarlo adelante”, agregó.

Juan Fernando Quintero, Junior de Barranquilla. - Foto: Dimayor

Además, para Quintero, “la gente (hinchas) es importante” porque “apoya y esa energía” es la que necesitan. Y es por eso que confía en que “en algún momento entrará” la pelota al arco rival. “Soy muy positivo, el fútbol a raíz del trabajo nos dará el premio final”, dijo.

“Me he sentido muy bien. Es mi tercer partido. Son cosas que pasan en el fútbol, las rachas, pero confío plenamente en los delanteros y en nuestro trabajo. El juego fue muy positivo en lo colectivo, pero esto hace parte del fútbol. Cuando entre, se nos abrirá la confianza”, agregó el volante de 30 años.

Mientras los demás equipos se alistan para sus partidos en la fecha 4 de la Liga BetPlay I-2023, Quintero y Junior ponen la mira en la quinta jornada cuando visiten al Deportivo Pasto. Ese encuentro liguero está programado para el sábado 18 de febrero a las 8:30 p. m. en el estadio Departamental Libertad de la capital de Nariño.