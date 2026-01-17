Deportes

Junior le quitó figura al América, pero sufre salida de un goleador al Cali: Muriel tiene compañía

Parece que acabó el mercado de pases en Junior: anunció al que llega a reemplazar la posición que dejó José Enamorado.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
17 de enero de 2026, 10:23 p. m.
Nómina de Junior de Barranquilla en este 2026.
Nómina de Junior de Barranquilla en este 2026. Foto: Colpensa.

En la tarde de este sábado, 17 de enero de 2026, Junior de Barranquilla hizo oficial la llegada del extremo Cristian Barrios. Es un jugador de 27 años que llega procedente de América de Cali y cumple su sueño de vestir los colores del tiburón.

Sin embargo, Junior también tiene una baja en la delantera, y se confirmó este mismo sábado. Steven Titi Rodríguez deja Barranquilla y se vuelve nuevo refuerzo del Deportivo Cali. Bastantes movimientos entre la arenosa y la sucursal del cielo.

Deportivo Cali se lo quitó al América: Steven Rodríguez, nuevo jugador de Alberto Gamero

Titi Rodríguez es un delantero que tuvo mercado luego de ser campeón con Junior en la Liga BetPlay 2025-ll. No era titular en el rojiblanco, pero cuando entraba desde el banco se reportaba con goles y buenas actuaciones.

La necesidad de minutos hizo que Titi Rodríguez llegara a préstamo al Cali, desde Junior, hasta diciembre de 2026. ¿El detalle? Los azucareros se lo quitaron a su máximo rival: América.

Deportes

Denuncia de Senegal deja en evidencia a la Copa de África: dura protesta de cara a la final con Marruecos

Deportes

En 6 minutos, Bayern Múnich goleó al Leipzig y Luis Díaz hizo de las suyas: tabla en Bundesliga es lapidaria

Deportes

Nigeria vs. Egipto: noche dura para Mohamed Salah en la definición del tercer lugar de la Copa Africana de Naciones

Deportes

Malas noticias para Jefferson Lerma en la Premier League; Liverpool no levanta cabeza y el Chelsea toma aire

Deportes

Marruecos vs. Senegal: ¿cuál es la favorita para quedarse con la Copa Africana de Naciones?

Deportes

Hugo Rodallega rechazó a Millonarios y ahora revela la polémica que se armó: “Creyó que me podía herir”

Deportes

Silbidos y reclamos a Real Madrid en partido contra Levante: Mbappé calmó las aguas y ahora tienen los ojos en Mónaco

Deportes

Con Luis Fernando Muriel, así sería el equipo de lujo del Junior para Libertadores: plantel mete miedo

Deportes

Alfredo Arias revela el problema con el que llegó Luis Fernando Muriel: “Le hicimos análisis”

Deportes

Revelan qué le dijo Teófilo Gutiérrez a Hugo Rodallega: el insulto salió a la luz

Entre la prensa deportiva en Colombia se supo todo: Titi Rodríguez estaba en los planes tanto de América como del Deportivo Cali. Al final, el atacante de 27 años se decantó por la propuesta del equipo diez veces campeón de Colombia.

Así las cosas, Cali lanzó una chicana al América en la oficialización de Rodríguez. En un video publicado en las redes sociales azucareras, Steven se ve sentado, al lado de una mesa, con una bolsa de compras encima. De repente, aparece un celular rojo y un ladrón se lo roba. Titi respira y saca de la bolsa la camiseta del verdiblanco.

Cristian Barrios sí llegó a Junior

Ya se sabía que Cristian Barrios iba a ser nuevo jugador de Junior, pero se desconocía cuándo lo iban a oficializar. Parece que con eso el cuadro de Barranquilla cierra su mercado de pases y le trae compañía a Luis Fernando Muriel.

Por posición, Barrios es el reemplazo de José Enamorado. Este último fue transferido a Gremio de Brasil, siendo uno de los mejores jugadores de la liga colombiana en 2025, héroe de la estrella 11 en Junior.

Cristian cumple su sueño de jugar en Junior, algo que había hecho público hace un par de meses atrás. De hecho, lo dijo cuando jugaba para América, por lo que en la institución escarlata no cayeron para nada bien sus palabras.

Junior de Barranquilla se arma para liga, superliga y Copa Libertadores. Pinta un 2026 retador para el tiburón.

Más de Deportes

Nómina de Junior de Barranquilla en este 2026.

Junior le quitó figura al América, pero sufre salida de un goleador al Cali: Muriel tiene compañía

Final de la Copa Africana de Naciones tiene denuncia por parte de Senegal: Marruecos, observa de lejos.

Denuncia de Senegal deja en evidencia a la Copa de África: dura protesta de cara a la final con Marruecos

Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. RB Leipzig por Bundesliga.

En 6 minutos, Bayern Múnich goleó al Leipzig y Luis Díaz hizo de las suyas: tabla en Bundesliga es lapidaria

El delantero de Egipto Mohamed Salah abandona el terreno de juego tras lesionarse durante el partido por el grupo B de la Copa Africana frente a Ghana en Abiyán, Costa de Marfil, el jueves 18 de enero de 2024. (AP Foto/Themba Hadebe)

Nigeria vs. Egipto: noche dura para Mohamed Salah en la definición del tercer lugar de la Copa Africana de Naciones

Jefferson Lerma, colombiano al servicio de Crystal Palace.

Malas noticias para Jefferson Lerma en la Premier League; Liverpool no levanta cabeza y el Chelsea toma aire

Sadio Mané, de Senegal, y Achraf Hakimi , de Marruecos.

Marruecos vs. Senegal: ¿cuál es la favorita para quedarse con la Copa Africana de Naciones?

Hugo Rodallega reveló lo que se armó cuando rechazó el ofrecimiento de Millonarios.

Hugo Rodallega rechazó a Millonarios y ahora revela la polémica que se armó: “Creyó que me podía herir”

Kylian Mbappé celebra como Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.

Silbidos y reclamos a Real Madrid en partido contra Levante: Mbappé calmó las aguas y ahora tienen los ojos en Mónaco

Esto fue lo que dijo el exportero de la Selección Colombia.

Óscar Córdoba se la juega y sorprende con predicción sobre futuro de la Selección Colombia en Mundial 2026: “Bombos y platillos”

MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 14: Phil Foden of Manchester City battles for possession with Bruno Fernandes of Manchester United during the Premier League match between Manchester City and Manchester United at Etihad Stadium on September 14, 2025 in Manchester, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Sorpresa en el Manchester United vs. Manchester City: el clásico sacudió la tabla de posiciones en la Premier League

Noticias Destacadas