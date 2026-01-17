Junior le quitó figura al América, pero sufre salida de un goleador al Cali: Muriel tiene compañía

En la tarde de este sábado, 17 de enero de 2026, Junior de Barranquilla hizo oficial la llegada del extremo Cristian Barrios. Es un jugador de 27 años que llega procedente de América de Cali y cumple su sueño de vestir los colores del tiburón.

Sin embargo, Junior también tiene una baja en la delantera, y se confirmó este mismo sábado. Steven Titi Rodríguez deja Barranquilla y se vuelve nuevo refuerzo del Deportivo Cali. Bastantes movimientos entre la arenosa y la sucursal del cielo.

Deportivo Cali se lo quitó al América: Steven Rodríguez, nuevo jugador de Alberto Gamero

Titi Rodríguez es un delantero que tuvo mercado luego de ser campeón con Junior en la Liga BetPlay 2025-ll. No era titular en el rojiblanco, pero cuando entraba desde el banco se reportaba con goles y buenas actuaciones.

La necesidad de minutos hizo que Titi Rodríguez llegara a préstamo al Cali, desde Junior, hasta diciembre de 2026. ¿El detalle? Los azucareros se lo quitaron a su máximo rival: América.

Entre la prensa deportiva en Colombia se supo todo: Titi Rodríguez estaba en los planes tanto de América como del Deportivo Cali. Al final, el atacante de 27 años se decantó por la propuesta del equipo diez veces campeón de Colombia.

Así las cosas, Cali lanzó una chicana al América en la oficialización de Rodríguez. En un video publicado en las redes sociales azucareras, Steven se ve sentado, al lado de una mesa, con una bolsa de compras encima. De repente, aparece un celular rojo y un ladrón se lo roba. Titi respira y saca de la bolsa la camiseta del verdiblanco.

Su deseo, vestirse de verde y blanco, lucir con orgullo esta camiseta frente a nuestra hinchada 💚🏟️

El campeón llega con sus goles para encarar el reto de ser protagonista en cada partido ⚽🥅



PD: ningún celular salió lastimado durante el rodaje, pero sí algunos equipos 😏 pic.twitter.com/boEAHd2Jgl — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) January 17, 2026

Cristian Barrios sí llegó a Junior

Ya se sabía que Cristian Barrios iba a ser nuevo jugador de Junior, pero se desconocía cuándo lo iban a oficializar. Parece que con eso el cuadro de Barranquilla cierra su mercado de pases y le trae compañía a Luis Fernando Muriel.

Por posición, Barrios es el reemplazo de José Enamorado. Este último fue transferido a Gremio de Brasil, siendo uno de los mejores jugadores de la liga colombiana en 2025, héroe de la estrella 11 en Junior.

Cristian cumple su sueño de jugar en Junior, algo que había hecho público hace un par de meses atrás. De hecho, lo dijo cuando jugaba para América, por lo que en la institución escarlata no cayeron para nada bien sus palabras.

Junior de Barranquilla se arma para liga, superliga y Copa Libertadores. Pinta un 2026 retador para el tiburón.