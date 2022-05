Junior vs. Nacional: el duro choque de los técnicos tras el juego por Liga | ¿Qué pasó?

Las emociones de la Liga colombiana en su fase decisiva tuvieron el puntapié inicial durante el más reciente fin de semana. Uno de los clásicos del fútbol nacional abrió el telón de la definición por quienes serán los finalistas de cada grupo para disputar el título de la Liga BetPlay 2022-I.

En el grupo A hubo acción desde el sábado con el empate 1-1 entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. El cuadro rojiblanco, que ofició como local en el Metropolitano, se fue adelante con un gol de Miguel Ángel Borja, pero perdió muchas ocasiones claras que hubieran servido para tener más tranquilidad.

En la segunda mitad, Nacional corrigió sus errores defensivos y empezó a crear peligro cerca del área de Sebastián Viera. El tanto de la igualdad llegó al minuto 60 con un centro elevado de Mantilla que Giovanni Moreno definió cruzado a la base del vertical izquierdo. Lamentablemente, el esfuerzo para marcar le salió caro al volante, pues tuvo que ser reemplazado por una lesión muscular en la pierna derecha.

Tal y como era de esperarse, fue un partido que enfrentó a dos nóminas con un muy alto nivel competitivo y mostró que entre ambos pocas son las diferencias, siendo el resultado final claro reflejo de ello.

Del mismo modo, se vio un duro enfrentamiento táctico de los entrenadores, Juan Cruz Real por parte de Junior y Hernán Darío Herrera por Atlético Nacional. Tal fue el vuelo que tuvo la confrontación desde sus roles en el banquillo, que trascendió afuera del campo y, al parecer, demostró irrespeto por parte de uno hacia el otro.

La situación que fue puesta a conocimiento público, la expresó el estratega verdolaga en la rueda de prensa pospartido, quien de manera específica contó lo que había sucedido con su colega en el terreno de juego: “Para el profesor Juan Cruz Real, este que está acá es el entrenador de Nacional, yo me llamo Hernán Darío Herrera, soy colombiano y antioqueño de pura cepa, este tiene nombre. Profesor Juan Cruz, hay que respetar también”.

El argentino de 45 años, se refirió al tema ese mismo día y aseguró sentirse extrañado con lo expresado por Herrera: “No sé, nunca hablé con él. No sé a qué se refería. El señor Hernán Darío Herrera está equivocado, es un hombre más grande que yo, se merece todo el respeto. Yo no hablo con mis colegas, no hablo con mis colegas ni con los jugados rivales. Está equivocado, le habrá parecido, no crucé palabras con él ni antes del partido ni después. No tengo nada que decirle a él”.

Este lunes, ante las acusaciones en su contra, el técnico de los tiburones tuvo la oportunidad de tener su defensa sobre el caso en la atención a medios de su equipo, previo al enfrentamiento que tendrá en la presente semana por Copa Sudamericana ante Unión de Santa Fe en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Buscando dejar claridad sobre la situación que según Herrera se generó, el estratega del cuadro barranquillero se mostró sorprendido y afirmó que no le ha faltado el resto a nadie: “Me sorprendió porque nunca tuvimos algún inconveniente en el partido. Empecé a averiguar cuál era la molestia, porque nunca le he faltado el respeto a nadie”.

Finalizó: “Dije, el entrenador del otro equipo. A mí me parece que el señor Herrera se equivocó, yo no le falto el respeto a nadie. Yo creo que él ahora debe otra rueda de prensa diciendo que malinterpretó, se equivocó feo esta vez y sería bueno que diga la verdad, que no trate de ensuciar o dejar mal parado porque como la gente no vio esto, pensarán que yo tuve algún problema en el campo”.

Tabla de posiciones - Liga BetPlay (cuadrangulares)

Grupo A

Millonarios - 3 puntos (+1)

Atlético Nacional - 1 punto (0)

Junior - 1 punto (0)

Bucaramanga - 0 puntos (-1)

Grupo B

Tolima - 3 puntos (+3)

Independiente Medellín - 3 puntos (+2)

La Equidad - 0 puntos (-2)

Envigado - 0 puntos (-3)