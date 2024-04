Jürgen Klopp se pronunció sobre el nuevo técnico de Liverpool y dijo qué le parece la decisión

Klopp no se privó de hablar de su futuro reemplazo y dejó claro que le agradan las razones por las que la dirigencia decidió ir con todo para ficharlo. “ Me gusta la forma en que su equipo juega al fútbol. Todo lo que escucho sobre él es que es un buen tipo ”, calificó.

Horas clave para el Liverpool de Luis Díaz

“Algunas personas que conozco lo conocen, pero yo aún no. Pero me gusta mucho que me digan que es un buen tipo y buen entrenador. Estoy esperando con ansias por saber si es la solución o el hombre escogido. Estoy más que feliz. No me corresponde a mí juzgarlo, pero todo me suena muy bien”, declaró.