Jürgen Klopp tomó una decisión muy importante para el futuro de Luis Díaz en el Liverpool

Claramente, el Liverpool de Inglaterra, donde juega el colombiano Luis Díaz, no está viviendo su mejor temporada en los últimos años. Luego de 21 fechas disputadas, el histórico equipo inglés se encuentra con 32 puntos en la novena posición de la tabla de posiciones de la Premier League. Esto hace que por primera vez en muchos años no está peleando el título de liga y ni siquiera esté clasificando, en este momento, a la Uefa Champions League.

Y si el panorama es preocupante en el torneo local, internacionalmente es un poco más, ya que el sorteo de la Champions indicó que el rival de Liverpool en octavos de final será el Real Madrid. Recordando que el equipo blanco es el actual campeón de la Copa de Europa, luego de vencer en la final, justamente, al equipo de Inglaterra.

LIVERPOOL, INGLATERRA - 04 DE OCTUBRE: Luis Díaz del Liverpool FC mira durante el partido del grupo A de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Liverpool FC y el Rangers FC en Anfield el 4 de octubre de 2022 en Liverpool, Reino Unido. (Foto de Ulrik Pedersen/DeFodi Images vía Getty Images) - Foto: Getty Images/Ulrik Pedersen/DeFodi Images

Todo esto ha llevado a que el técnico alemán Jürgen Klopp sea fuertemente criticado por una parte de la hinchada, por la prensa inglesa y también por algunos medios internacionales, que no entienden cómo el Liverpool, con tan buena nómina de jugadores, está teniendo una campaña tan mediocre en la Premier League.

Todo este contexto ha llevado a que haya rumores de un posible cambio de director técnico en el equipo rojo, ya que en los últimos días varios medios de comunicación en Inglaterra afirmaron que el entrenador alemán podría dar un paso al costado, antes del partido ante Real Madrid por la Liga de Campeones de Europa.

Sin embargo, Klopp respondió a los medios sobre este tema y tomó una fuerte decisión sobre su futuro como entrenador: “No me iré y no me puedo ir porque soy responsable y tengo muchas responsabilidades. Quiero arreglar las cosas y lo voy a hacer porque estoy cien por ciento comprometido”.

Klopp renovó su contrato la temporada pasada hasta 2026. - Foto: AP

Con esta declaración, el técnico alemán desmintió los rumores y aseguró que seguirá siendo el entrenador del Liverpool a pesar de que no se estén dando los resultados, lo cual es una muy buena noticia para Luis Díaz, ya que el futbolista colombiano llegó a Inglaterra por pedido directo de Klopp, que además de hacer todo para ficharlo, lo ha respaldado y le ha dado continuidad en el equipo titular.

Liverpool se sacudió de su horrendo inicio de 2023 en el clásico de Premier League ante Everton

El Liverpool (9.º), en gran dificultad en el campeonato, se llevó el derbi contra el Everton (18.º) por 2-0, logrando así la primera victoria en Premier League en 2023, a una semana de enfrentarse al Real Madrid en la Champions.

Estos tres puntos, logrados gracias a los goles del egipcio Mohamed Salah (36) y del neerlandés Cory Gakpo (49), colocan al Liverpool en la 9.ª plaza de la clasificación, a nueve puntos de la zona Champions (con la última plaza ocupada por el Newcastle), con un partido menos.

“Es una gran victoria para nosotros. Hemos entrenado esta semana de manera perfecta y los jugadores estábamos con muchas ganas de jugar este partido. Esperemos que sea un inicio”, declaró Salah tras el partido.

Cody Gakpo, delantero de holandés que arribó recientemente a los 'Reds'. - Foto: AFP

Su entrenador, Jürgen Klopp, coincidió en que “de largo fue nuestro menor partido y nos debe enseñar lo que tenemos que hacer”. El Everton, por su parte, se mantiene en zona de descenso.

En Anfield, ante su público, los ‘Reds’ protagonizaron ante su histórico rival un intenso duelo, que comenzó a decantarse del lazo local en apenas unos segundos.

En el minuto 36, en el lanzamiento de un saque de esquina, el defensa del Everton James Tarkowski estrelló un cabezazo en el palo del arco defendido por Alisson Becker.

Los ‘Reds’ montaron una rápida contra, con Darwin Núñez y Salah combinando a velocidad de relámpago y el egipcio remató a la red el centro del uruguayo.

Justo a la vuelta de los equipos del entretiempo, los ‘Reds’ sentenciaron con una nueva contra, culminada esta vez por Gakpo, llegado a Anfield en el mercado invernal, logrando su primer gol con la camiseta del histórico club inglés (49).

El Liverpool siguió dominando, pero ya no pudo ampliar el marcador, pese a la entrada a la cancha del delantero portugués Diogo Jota, recuperado ya de la lesión en el muslo que lo ha tenido cuatro meses lejos de los terrenos de juego.