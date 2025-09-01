Justicia brasileña toma última decisión con Robinho, quien está preso por violación

La justicia de Brasil tomó una última decisión con el famoso exjugador Robinho. La postura de la Corte Suprema fue la de mantenerlo privado de la libertad, tras una solicitud de su defensa para quedar libre.

Robinho cumple una condena de nueve años por violación colectiva. La Corte informó este lunes, 1 de septiembre, que la decisión sobre el exatacante del Real Madrid y la Seleção fue tomada por mayoría de votos en sesión virtual.

El delito ocurrió en 2013 en una discoteca de Milán, Italia, cuando Robinho jugaba para el AC Milan. La víctima era una joven albanesa que celebraba su cumpleaños número 23. La justicia italiana lo condenó en 2017 y la sentencia quedó firme en 2022.

En marzo de 2024, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) brasileño homologó la condena extranjera y ordenó el inicio inmediato del cumplimiento de la pena.

O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o ex-jogador Robinho preso por estupro. pic.twitter.com/sY228f1fuG — Band Jornalismo (@BandJornalismo) August 28, 2025

El exfutbolista se entregó entonces a las autoridades brasileñas. Sus abogados han presentado varios recursos para intentar revertir su encarcelamiento. En noviembre, la Corte Suprema ya había confirmado por mayoría la validez de la transferencia de la pena a Brasil. Ahora, rechazó los llamados “embargos de declaración”, un recurso destinado a aclarar decisiones judiciales.

La defensa del exatacante de 41 años argumentaba que el STJ no habría considerado adecuadamente un voto divergente sobre la aplicación de la ley de migración entre Italia y Brasil.

Robinho y el caso que tiene en contra. | Foto: VI-Images via Getty Images

Esta norma permitió la convalidación de la condena. El ministro Luiz Fux, relator del caso, estimó que el pedido era inadecuado, al tratarse de un intento de revertir el resultado del juicio, no de aclarar la decisión.

Italia recurrió al acuerdo bilateral con Brasil porque la Constitución brasileña prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Robinho mantiene su inocencia y alega que la relación fue consensuada.

Entre otras cosas, sobre temas legales vinculados a figuras brasileñas, David Luiz fue denunciado por una mujer por supuestamente haberla amenazado tras mantener una relación sentimental, una acusación que el actual jugador del Pafos chipriota negó.

David Luiz, ex-Flamengo, foi denunciado por sua suposta amante A assistente social Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante registrou alegações de ameaça de morte e intimidação por parte do jogador. pic.twitter.com/LdPQArB4hh — Arquivo Vermelho (@ArquivoVermelho) August 30, 2025

La justicia de Ceará (noreste de Brasil) confirmó a la AFP que la presunta víctima denunció al jugador, de 38 años, con quien habría salido cuando él jugaba con el club Fortaleza a principios de año.

Según la denuncia filtrada a la prensa, Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, una asistente social, alega que el exjugador de Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain y Arsenal escribió un mensaje con amenazas a su familia.

“Sabes que tengo dinero y poder, así que no te hagas la lista. Sería triste que tu hijo tenga que pagar las consecuencias de tus actos (...). Puedo simplemente hacerte desaparecer”, indica el texto.