Klopp hace insólita petición a la Premier League para compensar el gol anulado a Luis Díaz; sería histórico

Revelar los audios del VAR no fue ni cerca una forma de acabar con la polémica que envuelve por estos días a la Premier League. El gol de Luis Díaz contra el Tottenham era válido, sin embargo, en una confusión difícil de creer, los asistentes del VAR dieron continuidad al juego con la bandera levantada por supuesto fuera de lugar.

La Premier League ha tomado como primera medida no programar a Darren England y Dan Cook, los dos responsables del VAR, para la fecha 8 del campeonato, sin embargo, en el seno de Liverpool consideran que es insuficiente ante el gran daño que causaron al resultado final (2-1).

En ese sentido, el Mirror asegura que los Reds contemplan la opción de pedir la repetición del partido, algo que Jürgen Klopp confirmó este miércoles en la rueda de prensa previa al choque frente a Union Saint-Gilloise por Europa League.

“No lo hicieron a propósito y no deberíamos olvidar eso. Fue un fallo, un error obvio, pero creo que debería haber soluciones. Creo que se debería repetir el partido, aunque seguramente no ocurra”, señaló el estratega alemán.

Jürgen Klopp reclamando una decisión arbitral en la cancha del Tottenham. | Foto: Action Images via Reuters

Klopp considera que el hecho de revelar los audios da claridad, pero no resuelve absolutamente nada. “Me encuentro en esta situación por primera vez, intente comprenderla y tratar de encontrar una solución. Pero eso no resuelve el problema. ¿Cómo podemos solucionar no sólo el futuro, sino también esta situación? Si hay repetición o no, es sólo mi opinión”, dijo.

“Es muy raro que un equipo haga un gol y no se refleje en el acta. Eso lo hace realmente raro y diferente. Tenemos que aceptar lo que nos dicen. Me interesa cómo mejoramos. Eso no puede suceder la próxima fecha”, agregó al respecto.

Gracias a ese resultado en casa del Tottenham, los dirigidos por Klopp cayeron a la cuarta posición del campeonato y se vieron superados en la tabla también por el Arsenal, que goleó de visita en el campo del Bournemouth (1-0).

El estratega alemán asegura que no guarda rencores con los árbitros, más allá de su preocupación por este tipo de errores. “No estoy enfadado con ellos, para nada. No deberíamos ir a por ellos. Cometieron un error y estoy seguro que se sintieron horrible por ello”, expresó en la conferencia.

A Klopp le quedó sonando el hecho que no pudieran recomponer el error porque ya se trataba de otra jugada. “Deberíamos intentar crear una situación en la que estas personas puedan tomar mejores decisiones. Es una conversación acalorada y hay una solución para ello. No es porque estemos involucrados, una situación como esta es un error enorme. Corrígelo en ese momento”, advirtió.

Luis Díaz vio negada la posibilidad de marcar su tercer gol en la Premier League 2023/24 | Foto: Getty Images

La pantalla gigante muestra un gol de Luis Díaz del Liverpool siendo revisado por fuera de juego por el VAR durante el partido de la Premier League entre Tottenham Hotspur y Liverpool FC en el estadio Tottenham Hotspur el 30 de septiembre de 2023 en Londres, Inglaterra. (Foto de Marc Atkins/Getty Images) | Foto: Getty Images

Sería histórico para la Premier League

En Inglaterra hay antecedentes de partidos que se repitieron por situaciones anormales que incidieron en el marcador. En 1999, la FA Cup ordenó a repetir el partido entre Arsenal y Sheffield United por un gol que Marc Overmars había marcado tras aprovechar la cesión del balón luego de que un compañero suyo se hubiera lesionado.

En Premier no hay un recuerdo de este tipo, aunque en otras ligas europeas si sucedió. En la Bundesliga, por ejemplo, durante la temporada 1994/95 se repitió un partido que el Bayern Múnich había ganado sobre el Nuremberg por un gol fantasma de Thomas Helmer, que había tocado la parte exterior de la red y fue sancionado como anotación a favor de los bávaros.

En la temporada 2002/03, en la Ligue 1 repitieron el partido entre Auxerre y Sedan porque el árbitro había autorizado el reinicio del partido desde el centro del campo tras un gol cuando el equipo que anotó todavía no estaba acomodado en su campo.