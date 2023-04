Kun Agüero desató locura por el fichaje de Shakira para la Kings League de Piqué: “puede suceder”

La Kings League de Gerard Piqué fue todo un éxito en su primera edición y ya prepara el inicio de torneo en la rama femenina, que será bautizada como Queens League. En términos generales será el mismo sistema de competición con los 12 equipos ya conocidos, que este domingo hicieron el draft para elegir a las 10 futbolistas que los representarán en las próximas semanas.

Varios de ellos también aprovecharon para oficializar sus jugadoras 11 y 12, es decir, las que serán contratadas directamente por los presidentes para ser las voces de experiencia sobre el campo de juego. Entre las anunciadas hay jugadoras profesionales y otras de torneos regionales, que se suman al famoso proyecto liderado por streamers y exjugadores.

Kings League, la liga de fútbol de Gerard Piqué. - Foto: AFP - El País

El equipo de Sergio Agüero se llamará Kunitas y estará presidido por la periodista argentina Morena Beltrán, reconocida por su reciente cubrimiento del Mundial de Qatar 2022. Este domingo, durante el draft de la Queens League, el Kun presentó a sus nuevas jugadoras y aprovechó para soñar con el nombre que podría sumar como jugadora 12.

En tono de broma, el exdelantero del Manchester City propuso a Shakira y automáticamente las redes sociales enloquecieron con la posibilidad de ver a la colombiana en el torneo de su expareja. “Habría que contactarla. Ella está en Miami, no sé como juega a la pelota, pero habría que intentarlo”, dijo en plena transmisión de Twitch.

“Vos imaginate jugando Shakira para Kuni Sports y que el presidente sea Gerard Piqué”, agregó el Kun entre risas. Ante lo descabellado de la idea, Morena le preguntó si esto sería posible, a lo que el ahora streamer le contestó con total convencimiento: “claro que puede suceder, ¿por qué no?”.

Esta no es la primera vez que el Kun bromea con el reciente divorcio de Shakira y Piqué, pues a principio de mes, mientras compartía una transmisión con Ibai Llanos, famoso youtuber español, se atrevió a decir que el exdefensor del Barcelona le dedicaba los goles a las dos mujeres al tiempo.

Al mencionar los momentos relevantes de la carrera deportiva de Gerard Piqué, el Kun Agüero e Ibai Llanos se percataron de las señas que hacía el empresario con sus manos, las cuales eran el número dos con sus dedos (símbolo de la paz), mientras cruzaba los brazos y corría. Ahí fue cuando salió a flote la canción de Shakira con Bizarrap, donde menciona: “dos de veintidós”.

“¿Dos de qué? Dos de veintidós”, inició diciendo el argentino, para después agregar: “¿Qué significa eso? Dos de veintidós, por Shakira ¿no?”. “2 de febrero”, completó el streamer, quien hizo énfasis en la fecha de cumpleaños del catalán y la barranquillera.

“¿Cuántos niños tiene? Capaz que se conocieron un dos. Puede ser por tener dos nenes y dos mujeres, nunca se sabe, qué sé yo”, mencionó entre risas, para después decir: “O cuatro, dos más dos son cuatro, habrá que ver… debe salir por qué”.

Gerard Piqué dio a conocer este 3 de octubre que se retira del fútbol. - Foto: AFP

Lo cierto es que todas estas burlas han hecho mella en el propio Piqué, que en una reciente entrevista se quejó de los duros ataques que ha recibido por parte de los millones de seguidores que tiene la cantante colombiana en todo el mundo.

“Ahora nos dedicamos a tirar el beef. Luego la otra ya, y no quiero entrar, pero también es un tema personal… El tema de tirar ‘beef’ está muy bien, es la moda, es el zasca… Pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef”, cuestionó.

“Yo te puedo poner un ejemplo. Mi expareja, que es latinoamericana… No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es ‘fan’ de ella… Barbaridades. No me importa nada, de verdad. Cero”, lanzó.