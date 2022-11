El ‘Kun’ Agüero se enteró en vivo de la muerte de Andrés Balanta; su reacción fue impactante

El fallecimiento del volante colombiano Andrés Balanta estremeció este martes al fútbol argentino. El jugador de Atlético Tucumán se descompensó durante una sesión de entrenamiento y, aunque fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, minutos después se confirmaría el infarto que le ocasionó la muerte.

El cuadro tucumano lamentó la noticia en sus redes sociales, mediante un comunicado que hizo oficial las versiones de prensa que ya empezaban a retumbar en los medios argentinos. “Atlético Tucumán lamenta confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta. Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento”, indicó el club.

Balanta, mundialista sub-20 con la Selección Colombia, llevaba apenas unos meses en el ‘decano’, adonde llegó procedente del Deportivo Cali por pedido expreso de Lucas Pusineri. En el FPC se despidió siendo campeón con los azucareros en diciembre de 2021, siendo pieza clave en el andamiaje del entonces entrenador Rafael Dudamel.

pic.twitter.com/bwHWNrrk7h — Atlético Tucumán (@ATOficial) November 29, 2022

Tal fue la repercusión de la noticia en Argentina que incluso llegó a oídos de Sergio Agüero, exfutbolista que se encuentra de visita en Qatar siguiendo la actualidad de la albiceleste. El ‘Kun’ se encontraba en plena transmisión de Twitch cuando en los comentarios le informaron sobre el fallecimiento de su colega.

En principio pensó que se trataba de una broma pesada, sin embargo, uno de sus colaboradores en Doha le confirmó la información, que lo dejó boquabierto recordando que, por problemas cardiacos, tuvo que tomar la decisión de retirarse. “Qué mierda, porque a mí claramente el médico me dijo que eso te puede pasar”, lamentó el goleador histórico del Manchester City.

“Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía. Lo que pasa es que eso es muy difícil. Todos estamos chequeados. Para mí puede tardar muchos años para que salga algo que te lo verifique porque los médicos no lo pueden encontrar”, añadió.

Al respecto puso de ejemplo el caso del danés Christian Eriksen, que se desplomó en un partido de Eurocopa en 2021 y fue salvado de milagro sobre el campo de juego. “Él se desmaya y tiene un paro. Lo que a mí me pasó es que estuve muy cerca de desmayarme, veía rayos azules y el médico me dice tuviste suerte porque ahí teníamos que hacerte reanimación”, recordó.

AL ‘Kun’ lo golpeó fuerte esta noticia por el episodio que vivió durante su último partido con el Barcelona, ante el Alavés en octubre de 2021, día en el que se tuvo que retirar del campo por un fuerte dolor en el pecho, que luego sería diagnosticado como arritmia cardiaca, problema que lo lle´vo a tomar la decisión de retirarse del profesionalismo con apenas 33 años.

“Yo sentía que alguien me estaba agarrando con las dos manos, que me apretaba fuerte”, recuerda de aquella ocasión en la que su vida corrió peligro. “Me estaba ahogando y me empecé a desesperar. Cuando me agarra la arritmia, sentía que me subía toda la sangre y el médico me dijo que eso hace que metas presión, te ahogues y te desmayes”, agregó.

Agüero cerró su stream enviando un mensaje de condolencia para los seres queridos de Andrés Balanta. “Hay que mandarle un abrazo a la familia y a todos los hinchas de Atlético”, dijo acompañado de la periodista Morena Beltrán, que justo estaba como invitada en su live que duró al rededor de 2 horas.

Aparte del ‘Kun’, han sido miles de mensajes los que ha recibido la familia del jugador colombiano, tanto del fútbol argentino como en Colombia, donde sus amigos y excompañeros lamentan la partida y reúnen sus mejores recuerdos del paso por el Deportivo Cali y la Tricolor.