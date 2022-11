“Aguante Boca”: la arenga de un árabe junto a un hincha de River durante fiesta de argentinos en el Mundial

El miércoles 30 de noviembre, a las 2:00 p. m., Argentina y Polonia se enfrentarán en busca de un cupo a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Y la hinchada de la Albiceleste, fiel a su estilo, no deja de alentar en las calles de Qatar.

En redes sociales está circulando un video en el que se ve a cientos de fanáticos argentinos llevando a cabo en Doha un banderazo en el que, entre otros, se escuchó este cántico: “Pongan huevos, huevos Argentina, pongan huevos, huevos sin cesar, que mañana cueste lo que cueste, mañana tenemos que ganar”.

Pero las arengas para motivar a los dirigidos por Lionel Scaloni no fueron las únicas que llamaron la atención en la grabación, también lo hizo un árabe que, en medio del banderazo, sonriente, levantó sus manos y gritó: “Aguante Boca”, expresando su gusto por el xeneize.

Todavía fue más curioso ver en el filme publicado por TNT Sports, al lado del árabe a un seguidor con la camiseta de River Plate, aunque sin ningún tipo de enfado, demostrando que el fútbol es una fiesta para vivir en paz, en especial cuando acerca a culturas tan diferentes.

En medio del banderazo de Argentina, ¡un árabe se puso a cantar por Boca!



La locura por el Xeneize es MUNDIAL 🌎🔵🟡#TNTSportsMundial pic.twitter.com/NreoxWIrHO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2022

Argentina, que comenzó perdiendo de manera sorpresiva ante Arabia Saudita en el Mundial, llegará a la última fecha del Grupo C con la tranquilidad de depender de sí misma para clasificar. Bastará ganarle a Polonia, que suma un punto más. Sin duda, la mayor dificultad será contener a Robert Lewandowski, el referente en ataque del conjunto.

Con un empate, el conjunto sudamericano se expone a quedar fuera del máximo certamen del balompié, pues con el segundo cupo a octavos de final podría quedarse Arabia Saudita, si derrota a México, o el propio México, aunque en principio deba vencer a la escuadra asiática por cuatro goles.

“Polonia no solo tiene jugadores que son fuertes arriba, también tiene muy buenos futbolistas, técnicos. Solo hay tres selecciones clasificadas, así que cuando yo decía que era un grupo complicado, iba a haber algo en juego hasta el último partido, no ha cambiado nada. Es lo que esperábamos”, comentó Scaloni acerca del enfrentamiento.

Por su parte, Czeslaw Michniewic, DT de la selección polaca, restó importancia al duelo Messi vs. Lewandowski, planteado por la prensa.

“Sobre este cara a cara, creo que cuando vimos el sorteo y nos tocó Argentina, todo el mundo esperaba este partido por ese duelo. Pero hay que recordar que esto es un Polonia-Argentina, no es un Leo Messi contra Robert Lewandowski. Son dos jugadores fabulosos, pero no voy a decir quién es el mejor, no toca eso acá”, expuso.

México vs. Arabia Saudita

El miércoles, también a las 2 p. m., Arabia Saudita buscará la gloria ante la selección mexicana dirigida por el Tata Martino. Pensar en la clasificación a octavos de final no es descabellado para el equipo asiático, pues en el debut del Mundial derrotó con argumentos a Argentina. También destacó con Polonia, aunque la falta de definición y errores puntuales en defensa le pasó cuenta de cobro.

“Creemos en nosotros. México no ha anotado. Es un combinado muy fuerte, con excelentes delanteros, y somos conscientes de cómo juegan, y creo que mañana por la noche todo se definirá en los últimos compases, porque habrá suspenso en ambos estadios. Los que tengan el corazón débil, que se cuiden mañana”, dijo el francés Hervé Renard, DT de Arabia Saudita.

En cuanto al Tata Martino, que no continuará como entrenador de México una vez finalice el Mundial, no solo habló del encuentro ante Polonia, sino que también dio su favorito al título: “España es el candidato para mí. Independientemente de que hay muchas selecciones que han hecho buenos trabajos, creo que es la única que propone un fútbol distinto al que se suele ver en un Mundial”.