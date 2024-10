Kylian Mbappé se salió con la suya: PSG deberá pagarle millonaria cifra y la razón arma polémica

La comisión legal de la LFP falló a favor de Mbappé el mes pasado, pero el PSG insistió que no le debía. Las dos partes fueron escuchadas el 15 de octubre y el veredicto no cambió.

“El club (PSG) debe pagar la parte de su salario que reclama”, le dijo la LFP a The Associated Press en un correo electrónico. “La decisión no está sujeta a (otra) apelación, pero puede ser planteada frente al comité ejecutivo de la Federación de Fútbol Francesa.