La carta de Bolivia para vencer a Colombia en eliminatorias: convocatoria oficial y Lorenzo atento

Revelan el as bajo la manga de Bolivia para amargar a Colombia. Jugador de 27 años sería clave en Barranquilla.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

27 de agosto de 2025, 1:51 a. m.
El entrenador argentino de Colombia, Néstor Lorenzo, hace gestos durante el partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Perú, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, el 6 de junio de 2025. (Foto de Luis ACOSTA / AFP)
Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. | Foto: AFP

Con escasas chances de clasificación directa, Bolivia apuesta al regreso del corajudo mediocampista ofensivo Henry Vaca para luchar por el pase al Mundial de 2026 en las dos últimas fechas del clasificatorio sudamericano frente a Colombia y Brasil.

El centrocampista de Oriente Petrolero, ausente de buena parte de la eliminatoria por lesión o cuestiones técnicas, es la principal novedad del listado de 28 futbolistas convocados por el seleccionador Oscar Villegas la noche del lunes.

Internacional en 24 ocasiones, autor de un gol y dos asistencias, Vaca, de 27 años, no defiende a su país desde la goleada en casa contra Venezuela (4-0) en septiembre de 2024.

Henry Vaca, carta de Bolivia para vencer a Colombia en eliminatorias.
Henry Vaca, carta de Bolivia para vencer a Colombia en eliminatorias. | Foto: Getty Images

Formará parte del plantel que enfrentará a Colombia (6°) en la calurosa Barranquilla el 4 de septiembre, y recibirá cinco días después, en la altura de El Alto (4.150 msnm), al clasificado Brasil (3°) de Carlo Ancelotti.

Aunque remotas, La Verde, octava con 17 puntos en 16 partidos, tiene opciones de obtener el pase directo a la cita que albergarán el próximo año Estados Unidos, Canadá y México.

Más clara parece su opción de pelear con Venezuela, que ocupa la séptima casilla con 18 unidades, la plaza de la repesca intercontinental.

Bolivia vs. Colombia en las eliminatorias al Mundial 2026
Bolivia y Colombia se vuelven a ver por eliminatorias. | Foto: Getty Images
Contexto: Selección en crisis oficializa convocatoria para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas

Lista de convocados

Arqueros: Guillermo Viscarra (Alianza Lima, PER), Carlos Lampe (Bolívar), Rodrigo Banegas (The Strongest).

Defensores: Luis Haquin (Al-Tai, KSA), Efraín Morales (CF Montreal, MLS), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk, UKR), Marcelo Tórrez (Santos, BRA), Leonardo Zabala (Cancún FC, MEX), Yomar Rocha (Bolívar), Diego Medina (CSKA 1948 Sofía, BUL), Lucas Macazaga (Leganés, ESP), José Sagredo (Bolívar), Roberto Fernández (Akron Togliatti, RUS),

Mediocampistas: Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), Óscar López (Mallorca, ESP), Robson Matheus (Bolívar), Gabriel Villamil (Liga de Quito, ECU), Moisés Villarroel (Blooming), Darío Torrico (Always Ready), Miguel Terceros (América MG, BRA), Carlos Melgar (Bolívar), Luis Paz (Bolívar).

Delanteros: Moisés Paniagua (Always Ready), Carmelo Algarañaz (Kalamata, GRE), Enzo Monteiro (Auda, LVA), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Gustavo Peredo (Guabirá).

*Información de AFP

Selección BoliviaSelección ColombiaBoliviaColombiaEliminatorias Sudamericanas

