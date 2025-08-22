Suscribirse

Deportes

Selección en crisis oficializa convocatoria para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas

Faltan pocos días para el inicio de la nueva doble jornada de eliminatorias de la Conmebol.

Redacción Deportes
22 de agosto de 2025, 10:21 p. m.
Colombia Chile
Se acerca el inicio de la última doble fecha de eliminatorias. | Foto: AFP

La selección de Chile, eliminada y en una profunda crisis de resultados, hizo oficial la lista de jugadores convocados para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

Por primera vez en casi dos décadas, Chile jugará sin ilustres veteranos como el delantero Alexis Sánchez, el mediocampista Arturo Vidal o el defensa Gary Medel, artífices de los dos únicos títulos de la roja: las Copas América de 2015 y 2016.

Contexto: Exponen diseño de la camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026: dan fecha de estreno

Es súper importante empezar a trabajar desde ya en el plantel que va a poder competir” en la Copa América de 2027 y en las eliminatorias para el Mundial de 2030, argumentó a la prensa el técnico interino Nicolás Córdova.

La selección chilena está en el pozo de las clasificatorias con 10 unidades en 16 partidos y eliminada a falta de dos fechas para el cierre de la competición sudamericana, lo que provocó la salida del entrenador argentino Ricardo Gareca en junio.

Ricardo Gareca ex-técnico de Chile
Ricardo Gareca, ex-técnico de Chile. | Foto: AFP

La roja completará 16 años fuera de la máxima cita del fútbol, igualando la peor racha en la historia del combinado, registrada entre 1982 y 1998. De no sumar ante Brasil y Uruguay, se convertirá en la tercera selección con peor rendimiento en la historia de las clasificatorias sudamericanas, detrás de Venezuela, que en el camino hacia Francia 1998 y Qatar 2022 sumó apenas tres y diez unidades, respectivamente.

Para salvar el honor, Chile tendrá que confiar en jóvenes promesas como el mediocampista Darío Osorio o los delanteros Lucas Assadi y Lucas Cepeda, respaldados por jugadores de más rodaje como los defensores Paulo Díaz o Gabriel Suazo y el atacante Ben Brereton.

Contexto: Luis Díaz lo reveló: así está el camerino de Colombia para clasificar al Mundial 2026

Chile visitará Brasil el 4 de septiembre y cinco días después cerrará las clasificatorias frente a Uruguay en Santiago. Lista de 28 convocados:

Porteros: Lawrence Vigouroux (Swansea City, GAL), Vicente Reyes (Peterborough, ING) y Thomas Gillier (Montreal, CAN).

Defensas: Fabián Hormazábal (Universidad de Chile, CHI), Guillermo Maripán (Torino, ITA), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, BRA), Paulo Díaz (River Plate, ARG), Gabriel Suazo (Toulouse, FRA), Esteban Matus (Audax Italiano, CHI), Iván Román (Atletico Mineiro, BRA), Matías Sepúlveda (Universidad de Chile, CHI).

Mediocampistas: Ian Garguez (Palestino, CHI), Rodrigo Echeverría (León, MEX), Ignacio Saavedra (Sochi, RUS), Vicente Pizarro (Colo Colo, CHI), César Pérez (Defensa y Justicia, ARG), Felipe Loyola (Independiente, ARG), Luciano Cabral (Independiente, ARG), Lucas Assadi (Universidad de Chile, CHI), Javier Altamirano (Universidad de Chile, CHI).

Delanteros: Alexander Araverna (Gremio, BRA), Ben Brereton (Southhampton, ING), Emiliano Ramos (Everton, CHI), Gonzalo Tapia (São Paulo, CHI), Bruno Barticciotto (Santos Laguna, MEX), Darío Osorio (Midtjylland, DEN), Lucas Cepeda (Colo Colo, CHI), Maximiliano Gutiérrez (Huachipato, CHI).

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Exreina de belleza tuvo un romance con el cantante Ricardo Arjona mientras estaba comprometido: “El casado era él, no yo”

2. Petro habló en un momento crucial de la tensión entre Trump y Maduro: “Hay que decir las cosas de verdad”

3. Él es Óscar Santiago Gómez, procesado por el feminicidio de su novia, la periodista Laura Camila Blanco

4. Selección en crisis oficializa convocatoria para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas

5. Donald Trump ordenó pintar de negro el muro fronterizo con México para que se calentara e impidiera a los migrantes poder cruzarlo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

SelecciónEliminatorias SudamericanasMundial 2026ConmebolFIFASelección Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.