Tres semanas después de haberse ido a vacaciones de verano, la Fórmula 1 calienta motores para la disputa del Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort.

Oscar Piastri (McLaren) llega liderando el mundial de pilotos con 284 puntos, sin embargo, todavía no puede cantar victoria porque detrás viene su compañero Lando Norris (McLaren) y el cuatro veces campeón Max Verstappen (Red Bull).

Norris es el principal favorito de los expertos, pues gano tres de los últimos cuatro grandes premios y se impuso el año pasado en este mismo circuito.

El Gran Premio de Países Bajos se disputará el domingo desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia) y será transmitido en exclusiva por Disney+.

Oscar Piastri en las prácticas libres del GP de Países Bajos | Foto: AP

¿Max Verstappen o McLaren?

Dominador desde la primera carrera de la temporada, McLaren ha logrado once victorias en las catorce carreras disputadas, con siete dobletes (primer y segundo puesto en la misma carrera).

Por detrás, el resto de la parrilla se reparte las migajas.

Tercero del Mundial y relegado a 97 puntos de Piastri está el vigente campeón del mundo, Max Verstappen, que también sufre la ley de los McLaren.

Pero esta vez contará con el apoyo de sus compatriotas, quienes pagarán costosas entradas con el único objetivo de ver el regreso triunfal de Max en su propia casa.

Y es que la sequía comienza a ser preocupante para Verstappen: vencedor de sólo dos grandes premios este año. La última victoria del piloto de Red Bull se remonta a mayo, en el GP de Emilia-Romaña.

“Será en todo caso una carrera difícil”, anticipa Verstappen, ganador de tres de las cuatro ediciones del GP de Países Bajos desde su regreso al calendario en 2021. “Las condiciones climáticas podrían complicar las cosas”.

En efecto, se esperan tormentas durante el fin de semana, unas condiciones que, sin embargo se le dan bien al neerlandés y podrían darle la ventaja sobre los McLaren en términos de manejo.

Max Verstappen, piloto de Red Bull | Foto: AFP

El regreso de Hamilton

Las vacaciones habrán servido como desconexión para Lewis Hamilton, que dejó el paddock a comienzos de agosto en plena crisis de confianza en Ferrari.

Durante el último Gran Premio en Hungría, el británico pronunció unas palabras duras contra él mismo después de haber fallado en la sesión clasificatoria: “Soy completamente inútil”, lanzó abatido.

Terminó la carrera en 12ª posición, lejos de su compañero monegasco Charles Leclerc (4º).

“Es muy exigente, en primer lugar hacia sí mismo”, había explicado al término su jefe de equipo, Frédéric Vasseur. “Por eso es siete veces campeón del mundo”.

“Hubo tanta presión durante esta primera mitad de la temporada, no fue muy agradable, pero hay que recordar que amamos lo que hacemos”, afirmó este jueves un Hamilton “determinado y motivado”.

Segunda en el Mundial de constructores, la escudería Ferrari llega a las costas neerlandesas con “ganas de mantener la dinámica positiva de las últimas carreras”, aseguró Vasseur.