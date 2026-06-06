La historia mundialista de la Tricolor en cifras y datos curiosos

La historia de Colombia en los mundiales suele contarse a través de sus grandes victorias, sus derrotas más dolorosas y las figuras que marcaron distintas generaciones. Sin embargo, detrás de cada participación mundialista existe un universo de personajes, anécdotas y episodios poco conocidos que ayudan a explicar cómo el país ha construido su relación con el torneo más importante del fútbol.

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Ese es el punto de partida de 100 datos asombrosos de Colombia en los mundiales, una investigación del periodista e historiador Felipe Valderrama que recopila historias, cifras y curiosidades sobre la presencia de la selección Colombia en las Copas del Mundo. El libro se adentra en los detalles que suelen quedar relegados frente a los resultados y las estadísticas más conocidas, para reconstruir una memoria futbolística que abarca varias décadas.

Selección Colombia. Foto: AFP

Entre sus páginas aparecen relatos que muestran una realidad muy distinta a la del fútbol moderno. La selección que disputó el Mundial de Chile 1962, por ejemplo, afrontó extensas concentraciones, limitaciones económicas y viáticos que hoy parecen impensables para un equipo que representaba al país en la máxima cita del deporte. Son historias que retratan una época en la que los futbolistas estaban lejos de los privilegios y la exposición mediática que rodean a las estrellas actuales.

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La investigación también rescata algunos de los hitos más singulares de la historia mundialista colombiana. Uno de ellos es el recordado gol olímpico de Marcos Coll frente a la Unión Soviética en 1962, una jugada que quedó grabada en la memoria colectiva y que durante décadas fue considerada un hecho único en los mundiales. Junto con estos episodios aparecen récords individuales, como los jugadores más jóvenes y más veteranos en marcar o ser convocados a una Copa del Mundo, así como los futbolistas que más minutos acumularon con la camiseta nacional en la competición.

Selección Colombia. Foto: AFP

Pero la obra no se limita a los números. También explora historias que mezclan fútbol, política y cultura popular: viajes accidentados, concentraciones rodeadas de supersticiones, árbitros colombianos presentes en partidos históricos y decisiones que cambiaron el rumbo del fútbol nacional, como la renuncia del país a organizar el Mundial de 1986.

Más que una recopilación estadística, el libro ofrece una mirada a los pequeños detalles que han acompañado el recorrido de Colombia en los mundiales. Son historias que permiten entender que la memoria futbolística de un país no se construye únicamente con goles y resultados, sino también con los episodios humanos, inesperados y extraordinarios que permanecen vivos mucho después del pitazo final.

Colombia en el Mundial de Chile 1962. Foto: AFP

El gol más increíble: Marcos Coll y el gol olímpico que hizo historia

Chile 1962

Se lo marcó a la Unión Soviética.

Fue ante el legendario arquero Lev Yashin.

Colombia remontó un 4-1 y logró empatar 4-4.

Durante décadas, la FIFA ha reconocido esta anotación como el único gol olímpico en la historia de los Mundiales.

Hernán “Bolillo” Gómez. Foto: Guillermo Torres

Récord

Hernán “Bolillo” Gómez, es el único entrenador colombiano que ha clasificado a tres selecciones distintas a una Copa del Mundo:

Colombia

Ecuador

Panamá

El colombiano más joven en marcar en un Mundial

Léider PreciadoFrancia 1998

Edad: 21 años y 116 días.

Gol ante Túnez.

Marcó el tanto de la victoria 1-0 de Colombia.

Los técnicos colombianos mundialistas

Seis entrenadores colombianos han dirigido selecciones en Copas del Mundo:

Francisco Maturana

Hernán Darío Gómez

Luis Fernando Suárez

Reinaldo Rueda

Jorge Luis Pinto

Juan Carlos Osorio

Francisco Maturana. Foto: Guillermo Torres

Top de goleadores colombianos más jóvenes en los Mundiales

Léider Preciado — 21 años y 116 días. Juan Fernando Quintero — 21 años y 152 días. Harold Lozano — 22 años y 88 días. James Rodríguez — 22 años y 337 días.

El primer partido de Colombia en un Mundial

30 de mayo de 1962Arica, Chile

Uruguay 2-1 Colombia

Primer gol mundialista colombiano: Francisco Cobo Zuluaga.

Asistieron más de 10.000 espectadores.

Cerca de 300 colombianos acompañaron a la selección.

Radamel Falcao. Foto: AFP

El colombiano de mayor edad en marcar en un Mundial

Radamel Falcao García Rusia 2018

Edad: 32 años y 134 días.

Gol ante Polonia.

Primer gol mundialista del “Tigre”.

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