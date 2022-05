La insólita reacción de hinchas del Real Madrid que no creyeron antes de la remontada

Este miércoles se dio una de las remontadas más memorables en la historia de la Champions League. El Real Madrid, que se medía con el Manchester City, logró en tan solo dos minutos igualar una serie que tenía abajo y, como si fuera poco, dar la estocada final en el tiempo de alargue para hacerse con el tiquete a la gran final.

Los miles de hinchas que asistieron al Santiago Bernabéu fueron testigos de una noche inolvidable, sin embargo, varios se quedaron con las ganas de presenciar los tres goles de su equipo, gracias a su desconfianza en el equipo.

Cuando el duelo se encontraba en la agonía y con el marcador a favor del City por 1-0, varios fanáticos merengues abandonaron las instalaciones del estadio. Aún cuando su club descontaba en el minuto 89 por medio de Rodrygo, los seguidores seguían saliendo del máximo escenario.

Las cámaras del popular programa en este país ‘El Chiringuito’, pudieron captar el momento exacto en el que un padre con su hija, se enteraba a las afueras que nuevamente, Rodrygo, anotaba el gol del empate en la serie, devolviendo la vida a su equipo. El hombre relata que “estaba con mi niña, no quería que se llevara el disgusto” cuando el hombre dice “todavía podemos remontar”. Apenas se oyó el gol del brasileño, el hombre y la niña salieron corriendo rumbo a la parte interna para presenciar el resto del juego.

Sin embargo, no todo fue alegría para los hinchas blancos, pues algunos no pudieron retornar a las tribunas y se perdieron el alargue donde el francés, Karim Benzema, sepultó las ilusiones de los ingleses.

🤣🤯"Todavía podemos remontar... ¡QUÉ HEMOS REMONTAAAADOOO!"🤯🤣



🤍Un aficionado madridista sale con su hija del Bernabéu... y pasa esto



📹La imagen más viral, con @inakivdl en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/Z6qAQk0ZXB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 5, 2022

Reacciones que dejó la noche blanca

El dolor de no lograr la primera Champions para el Manchester City que no escondió Pep Guardiola, técnico del equipo inglés, se combinó con la alegría de querer la ‘Orejona’ 14 que no escondió el arquero y una de las grandes figuras del Real Madrid, Thibaut Courtois.

El extécnico del Barcelona argumentó al final del encuentro que jamás se sintió clasificado para enfrentar al Liverpool pese a que al minuto 89 tenía la ventaja de dos goles en el Santiago Bernabéu.

“Mi experiencia en este campo no me permitía eso, pero estábamos muy cerca. Ellos tenían que hacer dos goles, son capaces por su historia que lo dice y ahí está. Que sea una buena final con el Liverpool”, dijo el entrenador de 51 años.

Según las cuentas, desde que Guardiola asumió las riendas del City ha invertido más del 70 % en fichajes para el equipo que lo acaba de dejar en el camino sin lograr el gran objetivo, la Liga de Campeones.

Por eso el dolor de la eliminación no solo se mide en fútbol, sino en pesos. “Es un golpe duro, es normal. Nos ha faltado juego en la primera parte y en la segunda cuando mejor estábamos, han venido esos dos minutos de los goles de ellos”, confesó Guardiola.

Liverpool, un viejo conocido que espera en la final

Cuatro años después, ibéricos e ingleses se verán nuevamente las caras en la última instancia del torneo más importante de clubes del mundo. En aquella oportunidad, los merengues, de la mano de Gareth Bale se alzaron con la decimotercera orejona ante los reds.

Desde ya, la gran final de la temporada 2021-2022 ha generado alta expectativa y los encargados de ponerle picante ya han lanzado algunas frases previo al duelo crucial en suelo francés. Uno de ellos fue la figura Mohamed Salah, quien en su cuenta de Twitter advirtió a su rival con un contundente trino. “Tenemos una cuenta que saldar”, publicó el egipcio que en el duelo del año 2018 salió lesionado luego de recibir un fuerte golpe en uno de sus hombros.

Cabe anotar que el delantero del Liverpool había vaticinado en la previa del duelo entre el Real Madrid y el Manchester City, que quería medirse con los ‘merengues’, pues quiere tomar revancha de aquel fallido juego en 2018. “Contra el City nos hemos enfrentado muchas veces y sabemos que es un gran rival. Honestamente tengo que decir que en la final prefiero al Real Madrid. Perdimos una final contra ellos. Y quiero ganar esta vez”, aseguró el africano.