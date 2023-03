La millonada que dejó de ganar el PSG por haber quedado eliminado de la Champions League

El pasado miércoles, 8 de marzo, el París Saint-Germain quedó eliminado nuevamente en octavos de final de Uefa Champions League. En el partido de vuelta, ante el Bayern Múnich, los franceses viajaban a Francia con la intención de remontar un 1 a 0, sin embargo, terminaron perdiendo 2 a 0 en condición de visitantes, para quedar completamente eliminados de la Liga de Campeones.

Como era de esperarse, las críticas sobre el equipo de Lionel Messi no se hicieron esperar, ya que el PSG lleva varias temporadas invirtiendo altísimas sumas de dinero, para tener a los mejores jugadores del mundo en su nómina y, pese a esto, nunca ha podido ganar la Champions League. Incluso, en las últimas dos ocasiones se quedó eliminado en octavos de final. Una fase muy lejana a la final para un equipo lleno de estrellas como el parisino.

Eric Chuopo Moting fue el autor del primer gol del partido. - Foto: Getty Images

Y es que la inversión que hace cada temporada el PSG es pensada exclusivamente en poder ganar la Champions, por eso, se puede hablar de que las pérdidas económicas están cerca de los 46 millones de euros. Pero por haber quedado eliminado este miércoles y no clasificar a los cuartos de final, el equipo francés dejó de ganar unos 10,6 millones de euros, lo que serían unos 53.271 mil millones de pesos colombianos. Sin contar lo que dejó de ganar por no llegar a la semifinal y la gran final.

Seguramente, el París Saint-Germain con su extraordinaria nómina ganará nuevamente la liga de Francia, sin embargo, esto no es suficiente ni para los directivos, ni para los hinchas del PSG; ya que cuentan con una inversión tan alta que no solo superan a todos los equipos de su país, sino que, además, cuenta con una versión más alta que la que hacen la mayoría de equipos de Europa. Por eso, no se entiende que el equipo francés nunca haya podido ganar la copa de clubes más importante del viejo continente.

Messi no pudo evitar la eliminación del PSG en la Uefa Champions League. Foto: AFP. - Foto: AFP

PSG da parte médico de Neymar tras la cirugía de tobillo a última hora en Doha

Neymar Jr, quien se perderá el resto de la temporada con PSG tras una lesión en su tobillo derecho el pasado 19 de febrero, en la victoria del conjunto parisino 4-3 sobre el Lille, fue operado este viernes 10 de marzo.

El PSG, que esta semana recibió duras críticas por su eliminación de la Champions League en manos del Bayern Munich, emitió un comunicado en el que aseguró que la intervención quirúrgica fue realizada con éxito. El siguiente paso para el futbolista, antes de comenzar la recuperación, será descansar un tiempo.

“Neymar Jr fue operado a última hora de esta mañana de viernes en el Hospital ASPETAR de Doha, por los profesores Peter D’Hooghe (ASPETAR), James Calder (Fortius Clinic London) y Rodrigo Lasmar (Equipo Nacional de Brasil). La intervención fue exitosa. El jugador seguirá ahora un protocolo de descanso y cuidados”, afirmó el cuerpo médico del PSG.

Acerca de la gravedad de la lesión de Neymar, a quien se le vencerá el contrato con el PSG el próximo junio, el equipo se pronunció el pasado 6 de marzo, es decir, alrededor de dos semanas después de la lesión. En la misiva compartida por el club a la opinión pública, se afirmó que la afección en su tobillo no es muy distinta de las que ha padecido.

Neymar se lesionó su tobillo en el juego ante Lille - Foto: Getty Images

“Ha presentado varios episodios de inestabilidad en el tobillo derecho en los últimos años, por lo que el cuerpo médico del París SG recomendó una operación de reparación ligamentosa con el objetivo de evitar un mayor riesgo de recaídas”, dijo el equipo.

Ese mismo inconveniente lo tuvo el delantero durante el Mundial Catar 2022 cuando se midió con Serbia por fase de grupos, por lo que estuvo por fuera de las canchas hasta octavos de final, donde se enfrentó a Corea del Sur.

Aunque Neymar no estaba deslumbrando esta temporada y daba de qué hablar más por las fiestas que por su fútbol, por lo menos el que lo llevó a ser uno de los mejores jugadores del mundo será una baja importante para el PSG en el cierre de campaña.

En la Ligue 1 liderada por el PSG, que le lleva 8 puntos de ventaja al Marsella, segundo en la tabla de posiciones, Neymar sumaba 13 goles y 11 asistencias. Además, integraba un tridente de ensueño en ataque junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé, por lo que igual la afición lo va a extrañar.