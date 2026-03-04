Deportes

La millonada que gana el vencedor de América de Cali vs. Bucaramanga en la Copa Sudamericana

América de Cali y Bucaramanga juegan uno de los partidos más importantes de la temporada.

Siga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

4 de marzo de 2026, 4:43 p. m.
Fabián Sambueza y Yeison Guzmán.
Fabián Sambueza y Yeison Guzmán. Foto: Oficial Bucaramanga / Colprensa

Juego trascendental. América de Cali disputará contra Atlético Bucaramanga la fase previa de la Copa Sudamericana. Vallecaucanos y santandereanos no solo luchan por el pase a la fase de grupos del torneo continental, sino, además, por el orgullo de cada una de sus hinchadas que se han pronunciado por medio de las redes sociales.

Acá la previa toma un giro hacia América de Cali. El equipo rojo, así como el Bucaramanga, clasificaron a la ronda previa por posición en la reclasificación y el sorteo de la Conmebol los emparejó, dejando al Pascual Guerrero como la sede única para este compromiso. La hinchada roja tendrá la posibilidad de tener las gradas a su favor y ahora no se puede fallar.

Por si fuera poco, América de Cali es el gran favorito a la victoria. Su poder en camiseta e historia, más su condición de grande, se imponen ante el Bucaramanga, que ahora espera hacer la épica en el Pascual Guerrero y dar un golpe sobre la mesa y clasificar a la fase de grupos.

Aún no hay un parte médico oficial sobre la salud del futbolista Elkin Blanco.
Los leopardos quieren clavar sus afilados colmillos sobre el diablo. Foto: Getty Images

Detrás de los noventa minutos en el Pascual, el favoritismo del América y el milagro que el técnico Leonel Álvarez busca con el Bucaramanga, el partido está cargado de un atractivo adicional: el premio económico que la Conmebol reparte por competir y avanzar a fase de grupos.

América y Bucaramanga se frotan las manos

Según los estatutos de la Conmebol para la Copa Sudamericana, América de Cali ganó solamente por clasificar la suma de 225 mil dólares, mientras que el Bucaramanga obtuvo 250.000, algo más que su rival, ya que tendrá que jugar en condición de visitante.

Lo interesante está en el equipo que salga ganador y clasifique a la fase de grupos. América de Cali o Bucaramanga se llevarán un botín económico que alcanza los 900.000 dólares, cifra que podrá seguir en aumento si uno logra pasar a la fase de octavos de final y teniendo en cuenta también las victorias de local o de visitante en esta instancia.

En caso de que el ganador del partido único llegue a fases finales, podrá ganar hasta 700.000 dólares por estar entre los 8 mejores de la Copa Sudamericana y 800.000 por avanzar a semifinales.

En una hipotética final, el equipo subcampeón se llevará 2 millones de dólares y el campeón más de 6 millones de dólares en premios.

¿Qué canal pasa América vs. Bucaramanga?

Este partido no será transmitido por ESPN como sí sucede con el duelo de Nacional vs. Millonarios, pues hay otro canal que cuenta con los derechos para la transmisión de la Copa Sudamericana 2026.

Los 90 minutos del compromiso entre América y Bucaramanga se podrán ver a través de DirecTV Sports desde las 7:30 de la noche (hora de Colombia) este 5 de marzo. La transmisión también estará disponible en la aplicación de DGO para dispositivos móviles.

