La millonada que pide Millonarios para dejar salir a Juan Pablo Vargas, quien tiene varios pretendientes

Aunque la Selección Colombia no estuvo en el Mundial, sí hubo representación del fútbol colombiano en Qatar. El técnico Luis Fernando Suárez dirigió a Costa Rica; Jesús Ferreira, nacido en Santa Marta, jugó con Estados Unidos, y Jonathan Osorio, de padres colombianos, hizo lo propio con Canadá.

Pero hubo un futbolista que viajó desde Colombia con el sueño mundialista. Se trata de Juan Pablo Vargas, quien es central de Millonarios y fue convocado por Luis Fernando Suárez para hacer parte de la selección de Costa Rica en Qatar 2022, siendo así el único representante de la Liga BetPlay.

Su presencia en la Copa del Mundo terminó en la fase de grupos porque el combinado tico quedó en el último lugar del grupo E, por debajo de Alemania, España y Japón; estos dos últimos fueron los que clasificaron a octavos de final, instancia en la que se despidieron del campeonato mundialista.

Vargas solo jugó un partido en Qatar 2022 y fue en la última fecha en la derrota 2-4 ante Alemania. Pero su estadía en Oriente Medio fue beneficiosa para Millonarios, ya que al ser su jugador debe recibir un buen dinero por parte de la Fifa.

Agradezco mucho a Dios por permitirme vivir mi primer mundial, el sueño de niño 🙌🏼 queríamos y luchamos por clasificar, no lo logramos pero me siento muy orgulloso de mis compañeros y de representar a mi país en el torneo máximo del fútbol!

Desde ya te esperamos mi bebé 👶🏼🫶🏼 pic.twitter.com/MS3t7alOUo — Juan Pablo Vargas (@_juanpavargas) December 2, 2022

Entre sus gastos por la Copa del Mundo, el máximo ente del fútbol destinó 209 millones de dólares para los clubes que tuvieron a sus futbolistas en el certamen. El compromiso fue que los equipos recibirían 10 millones por cada día que alguno de sus jugadores estuviera en el Mundial de Qatar 2022.

Después del Mundial, que ganó la Argentina de Lionel Messi, el conjunto embajador podría sacarle buena partida al futbolista costarricense. Esto se debe a que ha llamado la atención de varios equipos en el exterior y podría darse una venta en este mercado de fichajes, solo sí ponen sobre la mesa lo que pide Millonarios.

Según lo confirmado por Kurt Morsink, en conversación con Tigo Sports Costa Rica, “Millonarios pide dos millones (de dólares) por el 80 % de Juan Pablo Vargas, (cifra) en la que está cotizado”.

Millonarios no dejará salir a Juan Pablo Vargas si el club que lo pretende no paga su cláusula de 2 millones de dólares 🇨🇷💸💵💰⚽️ pic.twitter.com/SEqlBDpDRH — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) December 18, 2022

Eso sí, Millonarios no tendría demasiado afán en venderlo porque “todavía tiene contrato” hasta diciembre de 2023, pero su precio podría llegar a variar dentro de un año y ser menor, por lo que aprovecharían en la actualidad alguna oferta que llegue a sus oficinas.

El agente del jugador contó que han “recibido llamadas de Portugal, de la primera de España, de México, de la MLS”, así como de “Brasil también”. Pero por la edad que tiene Juan Pablo Vargas, 27 años, Morsink considera que “está en una edad intermedia, donde es duro para un club poner dos millones” de dólares porque “no es una promesa joven, pero es una realidad”.

“Estamos trabajando el tema de los dos millones, pero es lo que pide Millonarios, un club con el que tenemos buena relación. Juan Pablo está muy agradecido, es un gran club”, agregó.

Además, considera que es “el mejor defensa de Colombia” y lo tiene “clarito”, razón por la que “si no es en este mercado, en el futuro sí dará un salto porque se lo merece”.

“Si JuanPa no da el salto, no es porque no pudo, es porque obviamente hay una transferencia de por medio que negociar”, finalizó.

De quedarse en Millonarios, Juan Pablo Vargas será fundamental para el técnico Alberto Gamero en la Liga BetPlay y la Copa Libertadores, torneo internacional en el que enfrentará a Universidad Católica de Chile en la fase 2 para ir consiguiendo un cupo a la fase de grupos, en la que ya están instalados Atlético Nacional y Deportivo Pereira por ser campeones de liga en 2022.