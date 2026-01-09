Deportes

La multa que deberá pagar el Bayern de Luis Díaz a la UEFA: Impresionante cifra en pesos colombianos

Bayern Múnich fue castigado por la UEFA y ahora deberá pagar impresionante multa. El valor en pesos colombianos es multimillonario.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

9 de enero de 2026, 11:45 p. m.
Luis Díaz, volante ofensivo del Bayern Múnich.
Luis Díaz, volante ofensivo del Bayern Múnich. Foto: Getty Images / Escudo oficial del Bayern

Luego de apelar, el Bayern Múnich de Luis Díaz no logró reducir la sanción de la UEFA y tendrá que jugar el próximo partido de la Champions League con toda su tribuna sur vacía, además de pagar una multimillonaria multa como castigo.

La sanción cae para los sectores 111 a 114 por el uso de pirotecnia en partidos anteriores. La dirigencia del Bayern Múnich considera que es imposible cancelar las entradas de las personas de manera selectiva. Para cumplir con la orden de la UEFA, además, devolverá el dinero de las boletas a casi 10.000 personas.

Esta información fue confirmada por el mismo club en sus canales oficiales y página web. El conjunto bávaro explica las razones de esta sanción y cómo procederán para cumplir el castigo impuesto por la UEFA en diciembre del año pasado. Todo sucedió en el juego contra el Sporting Lisboa, que no tuvo a Luis Díaz, pero sí a su compatriota Luis Javier Suárez.

MUNICH, GERMANY - OCTOBER 22: Luis Diaz of FC Bayern M�nchen looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between FC Bayern M�nchen and Club Brugge KV at Football Arena Munich on October 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)
Luis Díaz cuenta los días para volver a jugar en la Champions League. Foto: Getty Images via AFP

“La sanción, inicialmente suspendida tras el incidente ocurrido en el partido contra el Sporting de Lisboa el 9 de diciembre de 2025, entrará en vigor en el próximo partido como local contra el Royale Union Saint-Gilloise el 21 de enero”, dijo el Bayern Múnich.

La sanción multimillonaria para Luis Díaz

“Dado que los partidos del FC Bayern en casa en la tribuna sur no se disputan por bloques, y las 9.336 entradas de los bloques 109 a 117 son válidas, es técnicamente imposible que el club cancele selectivamente solo las 4.800 entradas de los bloques 111 a 114. Por lo tanto, como primera medida, se cancelarán todas las entradas de la tribuna sur y el club reembolsará el precio a sus respectivos compradores”, agrega el comunicado. El partido contra el Unión SG se disputará el próximo 21 de enero desde las 3:00 pm de Colombia.

Pantallazo X: @FCBayern
Pantallazo X: @FCBayern Foto: Pantallazo X: @FCBayern

Ya en la cifra a pagar como multa, resulta bastante grande bajo el contexto colombiano, pues Bayern tendrá que cancelar un valor de algo más de 216 millones de pesos en moneda colombiana, si hacemos la conversión de los 50 mil euros impuestos.

Multa bastante larga para el Bayern Múnich, si se tiene en cuenta la forma en que la Dimayor procede para colocar castigos. Por ejemplo, para Nacional y Medellín tras la pelea de hinchas en la Copa Betplay en semanas atrás, la organización del FPC les impuso un pago de 3.9 millones de pesos a cada equipo. Las diferencias hablan por sí solas.

Luis Díaz, volante ofensivo del Bayern Múnich.

