Deportes

La reacción del diario más importante de Alemania al show de Luis Díaz con gol y asistencia: “Un estilo propio”

La prensa alemana llenó de elogios a Luis Díaz tras el partido contra Borussia Mönchengladbach.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

6 de marzo de 2026, 8:44 p. m.
Luis Díaz celebra el gol contra el Mönchengladbach.
Luis Díaz celebra el gol contra el Mönchengladbach. Foto: FC Bayern via Getty Images

Es el hombre tendencia en Alemania en una nueva goleada del Bayern Múnich en la Bundesliga. El gigante bávaro anda imparable rumbo al título y otra vez dominó a su rival. El club de Lucho también muestra un soberano nivel deportivo y la lluvia de goles no se hizo esperar.

Y es que Bayern Múnich se acerca a una nueva corona del fútbol alemán en parte por Luis Díaz y sus aportes en zona ofensiva. La labor de Lucho es clave para que el equipo alemán siga enfilado derrumbando rivales y aumentando su nivel fecha tras fecha.

Por la jornada 25 de la Bundesliga, Bayern Múnich fue local en el Allianz Arena ante el Borussia Mönchengladbach, club que se mueve por la zona media de la tabla de posiciones y que no pudo hacerle frente a los quilates que el rival le mostró y a los toques fulminantes de Luis Díaz. Otra vez la calidad estuvo en la cancha para un nuevo trámite en la Bundesliga.

Luis Díaz celebra el gol contra el Mönchengladbach.
Luis Díaz celebra el gol contra el Mönchengladbach. Foto: FC Bayern via Getty Images

Por supuesto que en los análisis del medio más importante de Alemania el nombre de Luis Díaz tenía que aparecer. Es que Lucho fue la figura del 4-1 y además el que comenzó el festín al minuto 33. Un gran remate del guajiro fue suficiente para abrir el marcador tras un majestuoso pase de León Goretzka. Sin dejarla caer, lucho metió los cordones del guayo para impactar el balón con un perfil envenenado. Detalles que no pasan desapercibidos en los especialistas alemanes.

Deportes

La reacción del DT del Mönchengladbach tras el gol de Luis Díaz que lo cambió todo: “Duele especialmente”

Deportes

Pésimo reporte en el Bayern de Luis Díaz, salida de emergencia y preocupación total: “No quiero especular”

Deportes

Magistral asistencia de Luis Díaz que impacta el juego colectivo del Bayern: Lo hace muy fácil

Deportes

La tabla de la Bundesliga tras un nuevo triunfo del Bayern con gol de Luis Díaz: Muy cerca del título

Deportes

James Rodríguez toca fondo: su DT reporta nueva lesión, sin debutar en Minnesota United

Ciclismo

Empeora la situación de Egan Bernal: medio italiano puso fin al misterio y delató a Ineos

Deportes

Exquisito gol de Luis Díaz: sin dejarla caer con Bayern Múnich la mandó a guardar en Bundesliga

Deportes

Bayern Múnich de Luis Díaz, con plan de fichaje entre manos: prensa de Alemania lo reveló

Deportes

Luis Díaz se queda sin Harry Kane: Bayern Múnich confirmó las malas noticias sobre su goleador

Lo que dice BILD de Luis Díaz

Fue el punto inicial para dominar el compromiso, hasta el minuto 89 cuando el Mönchengladbach pudo descontar para el 4-1 final. Además del gol, Lucho se vistió como la gran figura en el primer tiempo tras lanzar una sutil asistencia para el 2-0 parcial. BILD lo llenó de elogios otra vez.

YouTube video Qh-4bYMGdio thumbnail

“Luis Díaz estuvo hasta el minuto 61. Estuvo presente en el gol del 1-0 con un estilo propio de un centrodelantero, rematando de volea. También dio la asistencia para el gol de Laimer que puso el 2-0”, repasó el especialista de Alemania.

Por si fuera poco, resaltó sus números en la temporada, pues ya acumula 20 goles y 16 asistencias: "Otros dos puntos de gol; su récord es cada vez más impresionante“.

Tras estas palabras que demuestran el buen nivel de Lucho y la conformidad de los opinadores alemanes, Bayern Múnich y su mago guajiro se alistan para el siguiente asalto, el próximo 10 de marzo contra el Atalanta en Italia, por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Más de Deportes

Eugen Polanski, DT del Mönchengladbach.

La reacción del DT del Mönchengladbach tras el gol de Luis Díaz que lo cambió todo: “Duele especialmente”

Luis Díaz y Manuel Neuer.

Pésimo reporte en el Bayern de Luis Díaz, salida de emergencia y preocupación total: “No quiero especular”

Momento exacto de la asistencia de Luis Díaz.

Magistral asistencia de Luis Díaz que impacta el juego colectivo del Bayern: Lo hace muy fácil

Luis Díaz celebra el gol contra el Mönchengladbach.

La tabla de la Bundesliga tras un nuevo triunfo del Bayern con gol de Luis Díaz: Muy cerca del título

Técnico de James Rodríguez no aseguró el debut con Minnesota en MLS

James Rodríguez toca fondo: su DT reporta nueva lesión, sin debutar en Minnesota United

Ineos Grenadiers' Colombian rider Egan Bernal is pictured before the 13th stage of the 108th Giro d'Italia cycling race of 180kms from Rovigo to Vicenza on May 23, 2025. (Photo by Luca Bettini / AFP)

Empeora la situación de Egan Bernal: medio italiano puso fin al misterio y delató a Ineos

Luis Díaz en el momento justo que le pegó al balón para un nuevo gol con Bayern Múnich

Exquisito gol de Luis Díaz: sin dejarla caer con Bayern Múnich la mandó a guardar en Bundesliga

Wilton Sampaio se llevó los aplausos tras arbitrar Nacional vs. Millonarios en Sudamericana

Carlos Bacca avivó discusión por lo dicho del Nacional vs. Millonarios: los mandó a aprender

Así luce el Álbum Panini del Mundial 2026

Salió a preventa el álbum Panini del Mundial 2026: precios y cómo comprarlo en Colombia

Noticias Destacadas