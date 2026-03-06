La reacción del diario más importante de Alemania al show de Luis Díaz con gol y asistencia: “Un estilo propio”

Es el hombre tendencia en Alemania en una nueva goleada del Bayern Múnich en la Bundesliga. El gigante bávaro anda imparable rumbo al título y otra vez dominó a su rival. El club de Lucho también muestra un soberano nivel deportivo y la lluvia de goles no se hizo esperar.

Y es que Bayern Múnich se acerca a una nueva corona del fútbol alemán en parte por Luis Díaz y sus aportes en zona ofensiva. La labor de Lucho es clave para que el equipo alemán siga enfilado derrumbando rivales y aumentando su nivel fecha tras fecha.

Por la jornada 25 de la Bundesliga, Bayern Múnich fue local en el Allianz Arena ante el Borussia Mönchengladbach, club que se mueve por la zona media de la tabla de posiciones y que no pudo hacerle frente a los quilates que el rival le mostró y a los toques fulminantes de Luis Díaz. Otra vez la calidad estuvo en la cancha para un nuevo trámite en la Bundesliga.

Luis Díaz celebra el gol contra el Mönchengladbach. Foto: FC Bayern via Getty Images

Por supuesto que en los análisis del medio más importante de Alemania el nombre de Luis Díaz tenía que aparecer. Es que Lucho fue la figura del 4-1 y además el que comenzó el festín al minuto 33. Un gran remate del guajiro fue suficiente para abrir el marcador tras un majestuoso pase de León Goretzka. Sin dejarla caer, lucho metió los cordones del guayo para impactar el balón con un perfil envenenado. Detalles que no pasan desapercibidos en los especialistas alemanes.

Lo que dice BILD de Luis Díaz

Fue el punto inicial para dominar el compromiso, hasta el minuto 89 cuando el Mönchengladbach pudo descontar para el 4-1 final. Además del gol, Lucho se vistió como la gran figura en el primer tiempo tras lanzar una sutil asistencia para el 2-0 parcial. BILD lo llenó de elogios otra vez.

“Luis Díaz estuvo hasta el minuto 61. Estuvo presente en el gol del 1-0 con un estilo propio de un centrodelantero, rematando de volea. También dio la asistencia para el gol de Laimer que puso el 2-0”, repasó el especialista de Alemania.

Por si fuera poco, resaltó sus números en la temporada, pues ya acumula 20 goles y 16 asistencias: "Otros dos puntos de gol; su récord es cada vez más impresionante“.

Tras estas palabras que demuestran el buen nivel de Lucho y la conformidad de los opinadores alemanes, Bayern Múnich y su mago guajiro se alistan para el siguiente asalto, el próximo 10 de marzo contra el Atalanta en Italia, por la ida de los octavos de final de la Champions League.