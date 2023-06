La sorpresiva reacción de la esposa de Luis ‘el Chino’ Sandoval tras el video íntimo del jugador con otra mujer

El exjugador del Junior de Barranquilla, Luis Sandoval, se encuentra en el ojo de la polémica luego de que se conociera un video íntimo con una supuesta porrista del club tiburón.

En tan solo 11 segundos, Sandoval y la mujer se muestran apasionados mientras en el video aparece el siguiente mensaje: “Después que no me deje ‘Chino’ Sandoval, ¡lo demás es cuento! No ves que él es todo”.

Luis 'El Chino' Sandoval, jugador del Junior de Barranquilla. - Foto: Instagram @luis.sandoval9 - A.P.I.

También se observa en la descripción del metraje el siguiente texto: “‘El Chino’ Sandoval con la porrista Carolina Noriega. Ella lo expone afirmando que ‘el Chino’ hace los aportes económicos a la chica”.

Aunque el joven deportista ya no forma parte del equipo rojiblanco, las imágenes circulan en redes sociales y despertaron las críticas de varios seguidores del Junior, quienes arremetieron contra el exjugador atlanticense.

Luis Sandoval, delantero que fue apartado del Junior por problemas disciplinarios. - Foto: @JuniorClubSA

Ahora bien, días después de este gran revuelo generado por el accionar del jugador, su esposa, Camila, sorprendió con un video suyo en redes sociales. En la grabación se puede ver a la mujer en vestido de baño y cantando una canción que parece ser una indirecta para el exdelantero de Junior.

“Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor”, se escucha en el video publicado por la mujer.

A la par del video, la mujer publicó en su red social un extenso mensaje donde dejó ver su dolor por lo ocurrido con el jugador con quien tiene una hija. “Todo en esta vida tiene un propósito, un día todo estará claro. Todo va a tener sentido. Vas a poder decir “entonces, ¡esta era la razón por la que Dios permitió esto en mi vida!” Confía, pronto verás el sol brillar así de bonito como tu carita”.

Su triste salida del Junior

A muy tempranas horas del pasado jueves, 11 de mayo, el futbolista Luis ‘el Chino’ Sandoval arribó a las oficinas del Junior de Barranquilla, para definir su situación después de los actos de indisciplina en los que se vio involucrado.

El delantero estuvo en el ojo de la crítica después de conocerse que el pasado lunes se presentó en estado de alicoramiento a la sede deportiva. Su accionar generó, una severa molestia en el cuerpo técnico del equipo tiburón que por medio del ‘Bolillo’ Gómez confirmó que no seguiría más.

Acto seguido, Sandoval se presentó a la sede administrativa para rescindir su contrato y finiquitar su historia con el Junior. A las afueras del lugar, estuvieron los medios de comunicación para obtener algunas declaraciones del jugador.

Sin embargo, el delantero no dijo una sola palabra y con su mirada baja, se montó a un vehículo para partir y poner punto final.

Vale resaltar que horas después, el Junior confirmó por medio de un comunicado la salida del jugador. “Luego del grave acto de indisciplina realizado por parte del jugador Luis Sandoval, en el que llegó en condiciones no aptas para el desarrollo de la actividad de un deportista de alto rendimiento, el día lunes 8 de mayo, y cumplido el debido proceso disciplinario, el club decidió rescindir el contrato que lo vinculaba a la institución”, se lee en la misiva.