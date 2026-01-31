La tabla de la Liga Betplay tras la visita de Santa Fe al Boyacá Chicó y la sorpresa de Fortaleza ante Cúcuta

Avanza la cuarta jornada de la Liga Betplay con dos partidos más en la jornada sabatina y en medio de la visita de Lionel Messi al Atanasio Girardot para enfrentar a Atlético Nacional. Mientras el astro argentino se presentaba en Medellín había actividad en el General Santander de Cúcuta y en La Independencia de Tunja.

A primera hora, el turno fue para Cúcuta Deportivo, que hizo en condición de local ante Fortaleza. Lo que se creía era una tarea con el favoritismo para el local, pasó todo lo contrario y el joven club de Bogotá le dio un golpazo en su propia para sacarle un punto al recién ascendido.

En los primeros 20 minutos Cúcuta Deportivo fue protagonista por el gol de Luifer Hernández al minuto 12, pero al 16’ Sebastián Rodríguez vio la roja directa y con 10 hombres se le hizo muy complicado mantener el triunfo. Harold Balanta al 86 logró el agónico empate para Fortaleza y el 1-1 fin al en la capital del departamento de Norte de Santander. Un empate que no le sirve al ‘Motilón’ en su pelea por mantener la categoría en este 2026.

Santa Fe celebra el gol del 'Turro' Olivera. Foto: Colprensa

A segunda hora las luces se activaron en el estadio La Independencia de Tunja, donde algunos hinchas de Santa Fe se dieron cita para lo que sería la primera victoria del ‘León’ en la Liga Betplay y de forma agónica. El equipo bogotano se vio enredado en el frío boyacense y el técnico Flábio Torres le plantó un bloque notamente defensivo que no le dio espacios para hacerle daño.

Santa Fe ganó y se mueve la tabla de posiciones

A Santa Fe le tocó esperar hasta el último minuto para marcar la diferencia en el partido donde era favorito al triunfo. El ‘León’ se presentó en Tunja con tres empates consecutivos tras Águilas Doradas, Once Caldas y Deportivo Pereira.

Un gol agónico de Emanuel Olivera al minuto 90+6 le fue suficiente para el 1-0 final. Un triunfo muy sufrido cuando ya se firmaba el 0-0.

🦁⚽🔥¡HÉROE EN EL ÚLTIMO SUSPIRO! Con gol de Emanuel Olivera en el cierre del encuentro, Santa Fe venció 1 a 0 a Boyacá Chicó por la fecha 4 y logran su primera victoria en #LALIGAxWIN. pic.twitter.com/knW4i2I0DJ — Win Sports (@WinSportsTV) February 1, 2026

Boyacá Chicó no reacciona y la tabla del descenso le comienza a pasar factura. Seis puntos en total para Santa Fe y ascenso en la tabla de la Liga. Asimismo, un respiro para el técnico Pablo Repetto que no encontraba triunfos desde la Superliga ante Junior. Ahora, se alistan para verse las caras con Atlético Nacional y América de Cali.