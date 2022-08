Las despiadadas burlas que llueven a la “ridícula” línea que trazó el VAR en gol de Millonarios

Este fin de semana se llevó a cabo la quinta jornada de la Liga Betplay en Colombia. Uno de los duelos más atractivos fue entre Millonarios y Unión Magdalena, que dejó como ganador al cuadro azul por 2-0. Los autores de los goles fueron Luis Carlos Ruiz y Diego Herazo, los cuales pusieron a los suyos como líderes.

La crucial victoria del conjunto dirigido por Alberto Gamero dejó un sinnúmero de reacciones, más aún por la gran polémica que se armó por la primera anotación en la que el VAR, herramienta que existe para impartir justicia, tuvo un craso error que desató críticas y burlas en redes sociales.

Tras un pase a profundidad de Silva, el delantero Ruiz ganó en una carrera para definir mano a mano ante la salida de Carlos Bejarano. El escándalo se dio cuando revelaron la imagen del VAR, mostró una extraña línea trazada sobre la imagen congelada que se estaba analizando.

Dicha acción no fue pasada por alto por usuarios de redes sociales que desataron sus burlas. “Son un chiste, además de hacer el ridículo, quedan como ignorantes; esa línea me hizo acordar de las pesadillas que vivía con las planchas de dibujo técnico; esa línea es una vergüenza; está muy torcida”, dijo un usuario.

Aquí algunos comentarios

La línea que traza el VAR para señalar la habilitación de Ruiz en el gol de Millonarios me hizo acordar de las pesadillas que vivía con las planchas en dibujo técnico cuando me pedían... "Trace líneas paralelas"... — Germán Arango (@germanarango1) August 1, 2022

Pídanme lo que quieran, menos que entienda las líneas que traza el VAR en Colombia 😂. En todo caso, Ruiz está claramente habilitado. El trazo lo hacen supuestamente sobre el penúltimo defensor del Unión y nos muestran el margen por el que se encuentra habilitado el jugador. pic.twitter.com/180jdKKvUv — El Var Central (Andrés JG) (@ElVarCentral) August 1, 2022

Lo cierto del caso, es que Millonarios se quedó con la victoria en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Los azules llegaron a 11 puntos en el campeonato, ubicándose como líderes absolutos a pesar de que faltan juegos por disputarse.

Gamero, que a pesar de haber conseguido la victoria, no salió del todo contento con los suyos por la manera de actuar dentro del campo de juego. “Son partidos de esos que estás manejando, pero llega el momento que, por no asegurarlo, sufres; nos ha pasado muchas veces. Yo les pedía a los jugadores que liquidaran el partido para jugar más tranquilos, pero hay que ser realistas, fue un partido once contra once y, otro, once contra diez. Con el hombre de más pudimos manejar mejor el balón, encontramos espacios, los pudimos desgastar cuando no teníamos el balón. El partido se controló, tres puntos importantes contra un equipo aguerrido, que hasta el último minuto buscó el gol. Me queda felicitar a los muchachos porque no es fácil venir a ganar a Santa Marta”, dijo en rueda de prensa.

Millonarios regresó a Bogotá para enfocarse en el siguiente duelo de liga, el cual será el próximo sábado 6 de junio ante Deportivo Cali, equipo que no pasa por un gran momento en este 2022.

Programación Liga BetPlay (fecha 5)

Sábado 30 de julio

Cortuluá 1-0 Independiente Medellín

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Doce de Octubre

Televisión: Win/Win+

Jaguares FC 2-1 Alianza Petrolera

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+

Domingo 31 de julio

Once Caldas DAF 2-1 Deportivo Pereira

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+

Águilas Doradas 1-1 Junior FC

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win+

Unión Magdalena 0-2 Millonarios FC

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win+

La Equidad 4-3 Patriotas FC

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win/Win+

Lunes 1 de agosto

Atlético Bucaramanga vs Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win+

Atlético Nacional vs Deportivo Pasto

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

Martes 2 de agosto

Deportivo Cali vs Envigado FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+

Independiente Santa Fe vs América de Cali

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+