Deportes

Las exigencias de James Rodríguez que le impedirían encontrar equipo: alarma en Selección Colombia

Pasan los días y James Rodríguez no es oficializado por ningún equipo. La preocupación es latente en Selección Colombia.

Redacción Deportes
2 de febrero de 2026, 10:45 p. m.
James Rodríguez, el crack de la Selección Colombia que busca equipo para el Mundial 2026.
James Rodríguez, el crack de la Selección Colombia que busca equipo para el Mundial 2026. Foto: Getty Images.

Ya que la prensa deportiva en Colombia reveló que James Rodríguez no llegará a Millonarios, su futuro sigue siendo un misterio. Parece que el capitán de la Selección Colombia apunta a seguir en el extranjero, pero el tiempo le empieza a jugar en contra.

“James Rodríguez agradeció el interés de Millonarios y sigue analizando donde jugaría en 2026. Sus compromisos comerciales implican no estar actuando en la Liga colombiana, por lo que su venida a la Liga no es posible. Además, James no considera que sea el momento“, reveló el periodista César Augusto Londoño en X.

Desde este lunes, 2 de febrero de 2026, faltan cuatro meses y medio para el arranque de la cita orbital. Sin equipo, James ya prende alarmas en Selección Colombia, pues es capitán y un casi indispensable para Néstor Lorenzo.

Ahora bien, se filtraron las presuntas exigencias que el 10 Tricolor habría pedido al equipo que lo quiera contratar. Parece que los clubes no estarían dispuestos a llevarlas a cabo, lo cual genera ruido.

