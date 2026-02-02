Las exigencias de James Rodríguez que le impedirían encontrar equipo: alarma en Selección Colombia

Ya que la prensa deportiva en Colombia reveló que James Rodríguez no llegará a Millonarios, su futuro sigue siendo un misterio. Parece que el capitán de la Selección Colombia apunta a seguir en el extranjero, pero el tiempo le empieza a jugar en contra.

“James Rodríguez agradeció el interés de Millonarios y sigue analizando donde jugaría en 2026. Sus compromisos comerciales implican no estar actuando en la Liga colombiana, por lo que su venida a la Liga no es posible. Además, James no considera que sea el momento“, reveló el periodista César Augusto Londoño en X.

James Rodríguez agradeció el interés de Millonarios y sigue analizando donde jugaría en 2026.

Sus compromisos comerciales implican no estar actuado en la Liga colombiana, por lo que su venida a la Liga no es posible. Además James no considera que sea el momento. — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) February 2, 2026

Desde este lunes, 2 de febrero de 2026, faltan cuatro meses y medio para el arranque de la cita orbital. Sin equipo, James ya prende alarmas en Selección Colombia, pues es capitán y un casi indispensable para Néstor Lorenzo.

Ahora bien, se filtraron las presuntas exigencias que el 10 Tricolor habría pedido al equipo que lo quiera contratar. Parece que los clubes no estarían dispuestos a llevarlas a cabo, lo cual genera ruido.

La supuestas exigencias de James Rodríguez para llegar a un nuevo equipo

Según varios medios de comunicación, tanto en Colombia como en Latinoamérica en general, es una lista extensa. Uno de los que tocó el tema fue El Colombiano, donde señalan:

Esquema de seguridad con guardaespaldas las 24 horas

Residencia de lujo con gimnasio privado

Preparador físico exclusivo

Chef exclusivo con especialidad en dieta colombiana y europea.

Vehículo blindado con chofer

Cancha para entrenamientos personales.

Además, el medio referenciado aclara que James recibe cerca de 5 millones de dólares por año. Eso en el fútbol latinoamericano es algo complicado de pagar.

Barcelona de Ecuador mencionó lo costoso que es James Rodríguez

No solo es ahora que James Rodríguez sonó para llegar a Barcelona de Ecuador. Hace un par de años atrás también lo hizo, y acabó siendo viral. Sin embargo, en pleno arranque del 2026, el presidente de la Comisión de Fútbol del equipo amarillo, David Álvarez, contó por qué el negocio no se dio.

James Rodríguez sonó para llegar a Barcelona SC de Ecuador, pero al final no se dio. Foto: Getty Images y escudo oficial Barcelona SC.

“A nosotros nos lo ofrecieron hace tiempo (...), se filtró por redes el tema. Simplemente no dependía 100% de Barcelona (la llegada de James). En la ecuación había otras cosas para que él pudiera llegar. Nosotros tenemos que cuidar la economía del club, manejarnos entre un presupuesto de entre 5 y 6 millones de dólares tal como ya lo había planteado”. dijo Álvarez en diálogo con Los ComentaristasdeDibluTV.