Las increíbles declaraciones de Joan Parra, el portero de Envigado cuya trampa ante América de Cali le da la vuelta al mundo

Lejos de retractarse ante el reclamo de exfutbolistas presentes en el programa radial, el portero aseguró que este deportes es de “vivos”. “(Risas) No, creo que es una jugada en la que Edwin Cardona (de América de Cali) ve que el jugador de nosotros se encuentra en el suelo, sabíamos que estaba fuera de la cancha, y a él le da igual y coge el balón y va ir a cobrar. La única opción que yo tenía era esa, no quise quemar tiempo porque necesitábamos ganar”, aseguró.

En cuanto a la jugada que no le pitaron a América de Cali, un penalti claro que ha suscitado una gran controversia, Parra aseguró: “No la he visto porque apenas me levanté”. De inmediato le recalcaron los colegas entrevistadores que eran las 2 de la tarde para señalar que recién se había levantado.