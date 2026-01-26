Las lágrimas del nuevo jugador de Millonarios tras su debut ante la hinchada en El Campín: Revuelo en redes

Este es otro ejemplo de un hincha haciendo el sueño realidad. Mateo García fue visto por Millonarios en el 2025 y rápidamente se movió para cerrar el acuerdo. El volante se unió al equipo azul proveniente del Once Caldas y así se consumó la firma en el equipo de sus amores. Adelantó pretemporada y espera convencer a la hinchada con sus labores en el mediocampo.

Mateo García llega a ocupar la vacante que dejó el canterano Nicolás Arévalo, quien firmó en el Metalist de Ucrania y ahora seguirá su carrera en el fútbol de Europa. Apenas estaban en diálogos para su salida, Millonarios se movió en Manizales para firmar al volante, quien fue de los primeros fichajes en ser anunciado en el equipo azul.

En las redes sociales, el video de su emoción es viral y tocó las fibras de la hinchada de Millonarios. Mateo García apareció en la nómina titular del técnico Hernán Torres para el partido por la segunda fecha ante Junior de Barranquilla en El Campín. Su debut oficial con la camiseta azul fue ante el Atlético Bucaramanga en el Américo Montanini.

Mateo García, nuevo jugador de Millonarios. Foto: Millonarios / API

Es decir, que el juego ante Junior era el primero ante la hinchada azul en El Campín de Bogotá. Mateo García no pudo ocultar su emoción y las lágrimas lo invadieron. Mientras avanzaba el himno de Bogotá en la previa del juego, las cámaras de Win Sports lo enfocaron y se dejó ver totalmente conmovido por hacer el sueño realidad. Muchos hinchas comentaron el clip multimedia en la red social X.

Reacción de los hinchas de Millonarios por la emoción de Mateo García

Apenas se publicó el video, algunos hinchas le dieron la bienvenida al equipo, otros lamentaron la derrota ante el Junior que avivó la crisis del técnico Hernán Torres y que la pasión y el sentimiento se demuestran en la cancha, ya que fue uno de los jugadores con peor puntuación en El Campín.

⚽🔵 ¡Momento emotivo! ¡Primer partido de Mateo García como titular en Bogotá y vivió el himno con todo!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/x0lxCyEBAO — Win Sports (@WinSportsTV) January 25, 2026

Por ejemplo, la aplicación SofaScore le colocó 6.6 de rendimiento y el tándem cae al precipicio, ya que su compañero en el relevo, el chileno Rodrigo Ureña, sacó 6.4 de puntuación. Hinchas de Once Caldas dijeron que también lloró cuando jugó por primera vez en el equipo blanco de Manizales.

Mateo García, volante de Millonarios. Foto: Pantallazo Win Sports

El próximo partido de Millonarios es contra Deportivo Pasto, por la tercera fecha de la Liga Betplay, que se jugará el próximo 28 de enero en el Departamental Libertad a partir de las 8:30 pm de Colombia. Si Hernán Torres lo considera, Mateo García será agregado a la convocatoria y estará en el once titular.