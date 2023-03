Las reveladoras fotos del padre de Lionel Messi en Arabia que generan remezón mundial sobre el futuro del jugador

El futuro del futbolista argentino Lionel Andrés Messi se ha puesto en vilo durante las últimas semanas, luego de quedar eliminado de la Champions League, máximo objetivo que se tenía para esta temporada y que no se logró gracias al rendimiento del Bayern Múnich.

Durante los últimos días se ha dicho que el atacante del PSG estaría en la mira de varios clubes del mundo para continuar su carrera. Aunque su contrato culmina el próximo 30 de junio del presente año, desde ya se empieza a especular donde podría recalar.

Lionel Messi se despidió nuevamente de la Champions League. - Foto: Getty Images

Bajo este panorama, Messi ha sido tentado por equipos de Estados Unidos y de Arabia Saudí, ligas que se han hecho con grandes estrellas en los últimos años para potenciar su fútbol en cuanto a nivel y mercadeo.

El rumor de su llegada a suelo árabe se hizo más fuerte luego de que Cristiano Ronaldo, su mayor rival durante los últimos 17 años, fichara por el Al-Nassr de ese país. Con el objetivo de tenerlo allí, equipos como el Al-Hilal pusieron las fichas sobre la mesa para tener los servicios del reciente campeón del mundo.

En las últimas horas, la prensa española, en especial el programa El Chiringuito, entregó detalles de lo que sería la negociación entre Jorge Messi, padre del futbolista, y el Al-Hilal, rival directo del Al-Nassr, equipo en el que juega Cristiano Ronaldo.

La exclusiva que anunció Jaime Astraín en el programa de debate español señala que el delantero del PSG estaría dispuesto a firmar con ese club si le garantizan un salario muy superior al que tiene hoy el portugués. “En enero le ofrecieron 300 millones (de euros) a Leo Messi por temporada; ahora, en marzo, ha decidido que sí jugaría en Arabia Saudí, pero con una condición. La condición es muy sencilla, y es que tiene que ganar más que Cristiano Ronaldo”, dijo Astraín.

Lionel Messi ganó su séptimo premio The Best por la temporada 2022. - Foto: REUTERS (Diseño Semana)

Ahora bien, este rumor ha crecido con más fuerza después que en redes sociales circularan unas fotos de su padre, Jorge Messi, reunido en Arabia con varias personalidades de dicho país, entre ellas los hombres de confianza del ministro del Deporte de Arabia.

Al padre del astro argentino se le ha visto muy feliz en suelo árabe, donde seguramente fue a dejar claro las pretensiones de su hijo y su familia en caso de que se llegue a un acuerdo, mismo que podría romper el mercado en verano.

Jorge Messi, papá del futbolista argentino reunido en Arabia. - Foto: @gerardromero

“Los saudíes tienen dinero”

Continuando con la información entregada por Jaime Astraín, Messi y su entorno consideran que pueden cobrar más dinero de acuerdo con lo ganado en los últimos meses con Argentina y PSG, además de lo personal, y es por eso que pondrían una dura cifra. “Él considera, y su familia, su padre, que después de ganar el Mundial, después de ganar el The Best, teniendo dos años menos, si Cristiano cobra 200, él tiene que ganar bastante más; no 50 ni 100, bastante, y la contraoferta que le ha pasado el padre de Messi es desorbitada, pero es de 600 millones de euros (por temporada)”, señaló Astraín.

“Los saudíes tienen dinero, pero no son tontos, saben, y el propio padre de Messi sabe que no van a aceptar esos 600 millones, pero lo que sí han ganado, de momento, son 50 millones más; han subido la oferta y el Al-Hilal le ofrece 350 millones de euros por temporada a Messi”, explicó Astraín, quien agregó que el padre del astro argentino viajará en las próximas semanas a Riad, capital de Arabia Saudita, para seguir negociando con el club.

Cabe anotar que con su llegada a Al-Nassr, Cristiano Ronaldo es hasta el momento el jugador mejor pago del mundo, recibiendo un total de 200 millones por temporada.