Messi pone a temblar a Cristiano Ronaldo con la multimillonaria exigencia que hizo para llegar al fútbol de Arabia Saudita

La llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nassr de Arabia Saudita marcó un antes y un después en cuanto al pago de salarios a futbolistas se trata, pues los dueños del equipo acordaron desembolsarle 200 millones de euros por temporada, una cifra astronómica que lo convierte en el jugador mejor pago del mundo.

Desde su eliminación con Portugal en el Mundial Qatar 2022 y su confirmación en el equipo árabe, el ex Real Madrid no ha defraudado la confianza que le dieron y ha sido protagonista en una liga que poco renombre tiene y que gracias a su presencia ha logrado atraer la atención.

Ahora, todo esto parece que podría cambiar, pues Lionel Messi, jugador con el que ha mantenido una rivalidad durante la última década, parece amenazar el reinado de Ronaldo en tierra saudí.

Lionel Messi se despidió nuevamente de la Champions League al no poder dar vuelta a la llave contra el Bayern Múnich. - Foto: Getty Images

La prensa española, en especial el programa El Chiringuito, entregó detalles de lo que sería la negociación entre Jorge Messi, padre del futbolista, y el Al-Hilal, rival directo del Al-Nassr, equipo en el que juega Cristiano Ronaldo.

La exclusiva, que ha anunciado Jaime Astraín en el programa de debate español, señala que el delantero del PSG estaría dispuesto a firmar con ese club si le garantizan un salario muy superior al que tiene hoy el portugués.

“En enero le ofrecieron 300 millones [de euros] a Leo Messi por temporada; ahora, en marzo, ha decidido que sí jugaría en Arabia Saudí, pero con una condición. La condición es muy sencilla, y es que tiene que ganar más que Cristiano Ronaldo”, dijo Astraín.

El panelista continuó y entregó detalles de la cifra que maneja el Al-Hilal y de la contrapropuesta hecha por el papá de Messi. Según el panelista, hay varios factores que habrían motivado al jugador y a su círculo a realizar su pedido, entre ellos, el haber ganado el Mundial Qatar 2022 y haber conseguido el premio The Best.

Cristiano Ronaldo es, en la actualidad, el jugador mejor pago del mundo. Recibe 200 millones de euros por temporada. - Foto: Twitter @AlNassrFC

“Él considera, y su familia, su padre, que después de ganar el Mundial, después de ganar el The Best, teniendo dos años menos, si Cristiano cobra 200, él tiene que ganar bastante más; no 50 ni 100, bastante, y la contraoferta que le ha pasado el padre de Messi es desorbitada, pero es de 600 millones de euros [por temporada]”, señaló Astraín.

Según explicó el exfutbolista que entregó la exclusiva, ambas partes saben que es mucho dinero y que posiblemente no se llegue a un acuerdo por esa cifra; sin embargo, sí le ha permitido al argentino ganar algo de terreno y asegurar, al menos, 150 millones de euros por encima de los 200 millones que cobra Cristiano Ronaldo.

Messi viene de ganar el Mundial y el premio The Best, lo que le permitiría exigir una buena cifra a los árabes. Foto: Reuters. - Foto: REUTERS

“Los saudíes tienen dinero, pero no son tontos, saben, y el propio padre de Messi saben que no van a aceptar esos 600 millones, pero lo que sí han ganado, de momento, son 50 millones más; han subido la oferta y el Al-Hilal le ofrece 350 millones de euros por temporada a Messi”, explicó Astraín, quien agregó que el padre del astro argentino viajará en las próximas semanas a Riad, capital de Arabia Saudita, para seguir negociando con el club.

Entretanto, Ronaldo seguirá siendo el jugador mejor pago del planeta y la liga árabe sigue atrayendo las miradas, las cuales se incrementarían si Lionel Messi llegara a decidirse por ir a ese país en el ocaso de su exitosa carrera, lo que le significaría, a ese país, una vitrina importantísima que aportaría importantes créditos a su interés de hacerla mucho más visible para poder pelear por la organización de una Copa del Mundo, certamen que ya se desarrolló con éxito en Qatar y donde Argentina logró su tercer trofeo.