“Les falta mucho”: reconocido periodista argentino le envió un venenoso dardo a la Selección Colombia

La Selección Colombia tiene un objetivo claro y es clasificar al Mundial 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México tras no haber conseguido el pase a la última edición del torneo más importante a nivel de selecciones que se realizó en Qatar 2022 y que dejó a Argentina como campeona de este certamen.

Desde su arribo como estratega del conjunto Tricolor, no ha conocido la derrota en 10 ocasiones, teniendo en cuenta que solamente dos de esos juegos han sido disputas oficiales en las Eliminatorias que tuvieron inicio en el mes de septiembre. Siete victorias y tres empates es el registro que hasta la fecha deja Lorenzo, quien ha asegurado que va por un buen camino en busca tanto de la clasificación al Mundial como de establecer un equipo que pueda disputar el título de la próxima Copa América 2024.

Ante esto, el estratega argentino mencionó en rueda de prensa que: “Esto recién empieza, vemos que la Selección trabaja bien, hay futuro. Pasarán distintos momentos en el proceso, ojalá que sigamos bien. Sabemos que el fútbol puede traer sorpresa, en una fecha puedes sumar o no. Dependemos de la actualidad de los jugadores y sus clubes. Es intenso y dinámico.”

El duro comentario de Adrián Magnoli sobre la Selección Colombia

Cristian Borja, con el SC Braga; Deiver Machado, con el Lens; Dávinson Sánchez, en el Galatasaray y Juan Guillermo Cuadrado, con el Inter, son los únicos representantes tricolores que estarán en el torneo más importante a nivel de clubes en Europa. Esta situación no le gustó al reconocido periodista argentino Adrián Magnoli, quien no ocultó su malestar y escribió por medio de su cuenta oficial de X, antes Twitter, que de 800 jugadores inscritos tan solo había cuatro colombianos.

Tras sus palabras, las reacciones por parte tanto de los seguidores como de algunos usuarios no se hicieron esperar y mientras algunos estaban de acuerdo con las palabras del periodista, otros salieron al paso y dieron sus argumentos en contra.

“Podríamos tener 10 y daría lo mismo si juegan en algún equipo búlgaro, el tema es de calidad y no de cantidad”, “casi siempre se piensa en que lleguen nuestros jugadores a las ligas top cinco, muchos llegan pero solo banca. De ochocientos solo cuatro colombianos, me da nostalgia ver eso, solo falta que titular, solo sea uno”, “creo que Colombia tiene como serlo… No lo veo tan imposible”, “ya te habías tardado profe, pero bueno, que se puede esperar de alguien que aún cree que James y Quintero son los mismos del 2014″, son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales.