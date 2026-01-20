Linda Caicedo corrió desde mitad de cancha y acabó haciendo un golazo: Real Madrid pasa del Atlético en Supercopa

Este martes, 20 de enero de 2026, Real Madrid Femenino venció por 3-1 al Atlético de Madrid. Fue por la semifinal de la Supercopa de España, y le dio el paso a la casa blanca a la gran final de la competencia. Jugará contra el ganador entre Barcelona y Athletic Club.

Linda Caicedo acabó brillando por su habilidad y destreza, otra vez. Anotó un golazo, el tercero del Real Madrid, tras una corrida desde mitad de cancha que finalizó ella misma con un remate de media distancia.

Pero no solo fue el tanto: su desequilibrio resultó clave para que las merengues pasaran a la gran final. La colombiana sigue siendo fundamental en Real Madrid.

A los 20 minutos, el primer partido del primer título oficial de la temporada estaba prácticamente finiquitado con los tres goles madridistas, dos de ellos tras fallos rivales que le facilitaron el trabajo. A partir de ahí, las colchoneras no dejaron de intentarlo en busca de ponerle emoción, pero evidenciaron que no están en su mejor momento de confianza y acierto y encadenaron su décimo partido entre todas las competiciones sin ganar.

Real Madrid, en 20 minutos, sentenció la llave contra su clásico rival de ciudad. Foto: Getty Images

Con la lluvia azotando Castalia, el Atlético pagó cara su mala puesta en escena y dos errores le condenaron ya a ir a remolque desde muy temprano, una mochila muy pesada para un equipo que no atraviesa su mejor momento de resultados y al que luego le faltó algo más de acierto en el área rival. Un triunfo que ayudó a las merengues a ajustar cuentas con su vecino tras la final perdida de Copa en 2023, la eliminación copera del año siguiente o la derrota liguera de este año.

El conjunto madridista, sin su técnico Pau Quesada en el banquillo por motivos personales, se adelantó pronto gracias a un error colchonero en la salida de balón. María Méndez apretó a Synne Jensen y la noruega perdió la pelota, entregándosela a Athenea del Castillo muy cerca del área de Lola Gallardo. La de Solares aprovechó que la dejaron maniobrar para batir a la portera andaluza.

El equipo que dirige Víctor Martín quedó algo ‘tocado’ y aunque Misa Rodríguez metió una buena mano poco después a un disparo de Vilde Boe Risa, vio cómo se le escapaba la final demasiado pronto. Otro error con el balón, en un pase de Alexia Fernández que no encontró a Silvia Lloris, permitió a Caroline Weir hacer el 2-0 al cuarto de hora ante la desesperada salida de Gallardo. La guardameta rojiblanca tampoco pudo detener poco después el disparo de Linda Caicedo, cuyas cabalgadas provocaban muchos problemas a un rival un tanto partido.

Linda Caicedo en el juego contra Atlético Madrid por Supercopa. Foto: Getty Images

A partir de ahí, el Real Madrid aflojó y prefirió esperar más su oportunidad en la transiciones, siempre con la amenaza de la eléctrica colombiana, muy cómoda en la mediapunta. El Atlético se fue rehaciendo y se hizo con el mando del choque y recuperar antes del descanso parte de sus opciones, con Luany y Amaiur Sarriegi como principales amenazas de un equipo que echaba algo de menos más participación de Fiamma Benítez.

*Con información de Europa Press