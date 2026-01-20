Deportes

Linda Caicedo corrió desde mitad de cancha y acabó haciendo un golazo: Real Madrid pasa del Atlético en Supercopa

La colombiana se reporta otra vez como gran figura en el Real Madrid Femenino. Vale el paso a una final, a la de la Supercopa de España.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
20 de enero de 2026, 10:57 p. m.
Linda Caicedo y un golazo con Real Madrid ante Atlético de Madrid en Supercopa de España.
Linda Caicedo y un golazo con Real Madrid ante Atlético de Madrid en Supercopa de España. Foto: Izq: RTVE / Der: Getty Images.

Este martes, 20 de enero de 2026, Real Madrid Femenino venció por 3-1 al Atlético de Madrid. Fue por la semifinal de la Supercopa de España, y le dio el paso a la casa blanca a la gran final de la competencia. Jugará contra el ganador entre Barcelona y Athletic Club.

Linda Caicedo acabó brillando por su habilidad y destreza, otra vez. Anotó un golazo, el tercero del Real Madrid, tras una corrida desde mitad de cancha que finalizó ella misma con un remate de media distancia.

Pero no solo fue el tanto: su desequilibrio resultó clave para que las merengues pasaran a la gran final. La colombiana sigue siendo fundamental en Real Madrid.

Crónica completa: lo que dejó el Real Madrid vs. Atlético por Supercopa

A los 20 minutos, el primer partido del primer título oficial de la temporada estaba prácticamente finiquitado con los tres goles madridistas, dos de ellos tras fallos rivales que le facilitaron el trabajo. A partir de ahí, las colchoneras no dejaron de intentarlo en busca de ponerle emoción, pero evidenciaron que no están en su mejor momento de confianza y acierto y encadenaron su décimo partido entre todas las competiciones sin ganar.

Deportes

La tabla del descenso en Liga BetPlay 2026 tras la fecha 1: Alberto Gamero, en la mira

Deportes

La reacción del DT del PSG tras el doblete de Luis Suárez que lo amargó por completo en la Champions: “Es muy fácil”

Gente

¿Qué pasó con el joven que narraba fútbol desde una montaña? El impresionante giro de vida de ‘Pol Deportes’; ahora cubrirá el Mundial

Deportes

La debacle del PSG en la Champions tiene sabor colombiano: así es la tristeza de París con Luis Díaz y Suárez

Deportes

Arsenal no afloja ante la mirada del Bayern de Luis Díaz: se hizo grande en Milán y domina la Champions

Deportes

Primera tabla de posiciones de Champions League en 2026: desliz del City y PSG, paseo del Real Madrid y batacazo del Sporting

Deportes

Sale a la luz quién reemplazaría a Hernán Torres en Millonarios: palmarés de lujo con una Sudamericana

Deportes

El nuevo apodo que Real Madrid le puso a Linda Caicedo por los dos golazos que hizo en Copa de la Reina

Deportes

Video: las dos perlas de goles de Linda Caicedo con Real Madrid: soberbia pegada y al ángulo las colgó

Deportes

El toque ‘maradoniano’ de Linda Caicedo en golazo en la Champions League que es viral

Real Madrid, en 20 minutos, sentenció la llave contra su clásico rival de ciudad.
Real Madrid, en 20 minutos, sentenció la llave contra su clásico rival de ciudad. Foto: Getty Images

Con la lluvia azotando Castalia, el Atlético pagó cara su mala puesta en escena y dos errores le condenaron ya a ir a remolque desde muy temprano, una mochila muy pesada para un equipo que no atraviesa su mejor momento de resultados y al que luego le faltó algo más de acierto en el área rival. Un triunfo que ayudó a las merengues a ajustar cuentas con su vecino tras la final perdida de Copa en 2023, la eliminación copera del año siguiente o la derrota liguera de este año.

El conjunto madridista, sin su técnico Pau Quesada en el banquillo por motivos personales, se adelantó pronto gracias a un error colchonero en la salida de balón. María Méndez apretó a Synne Jensen y la noruega perdió la pelota, entregándosela a Athenea del Castillo muy cerca del área de Lola Gallardo. La de Solares aprovechó que la dejaron maniobrar para batir a la portera andaluza.

El equipo que dirige Víctor Martín quedó algo ‘tocado’ y aunque Misa Rodríguez metió una buena mano poco después a un disparo de Vilde Boe Risa, vio cómo se le escapaba la final demasiado pronto. Otro error con el balón, en un pase de Alexia Fernández que no encontró a Silvia Lloris, permitió a Caroline Weir hacer el 2-0 al cuarto de hora ante la desesperada salida de Gallardo. La guardameta rojiblanca tampoco pudo detener poco después el disparo de Linda Caicedo, cuyas cabalgadas provocaban muchos problemas a un rival un tanto partido.

Linda Caicedo en el juego contra Atlético Madrid por Supercopa.
Linda Caicedo en el juego contra Atlético Madrid por Supercopa. Foto: Getty Images

A partir de ahí, el Real Madrid aflojó y prefirió esperar más su oportunidad en la transiciones, siempre con la amenaza de la eléctrica colombiana, muy cómoda en la mediapunta. El Atlético se fue rehaciendo y se hizo con el mando del choque y recuperar antes del descanso parte de sus opciones, con Luany y Amaiur Sarriegi como principales amenazas de un equipo que echaba algo de menos más participación de Fiamma Benítez.

*Con información de Europa Press

Más de Deportes

Alberto Gamero y Deportivo Cali: atentos a la tabla del descenso.

La tabla del descenso en Liga BetPlay 2026 tras la fecha 1: Alberto Gamero, en la mira

Luis Enrique, técnico del PSG. Luis Suárez, goleador del Sporting Lisboa.

La reacción del DT del PSG tras el doblete de Luis Suárez que lo amargó por completo en la Champions: “Es muy fácil”

La inspiradora historia de ‘Pol Deportes’ y su salto al éxito profesional.

¿Qué pasó con el joven que narraba fútbol desde una montaña? El impresionante giro de vida de ‘Pol Deportes’; ahora cubrirá el Mundial

Luis Díaz y Luis Suárez.

La debacle del PSG en la Champions tiene sabor colombiano: así es la tristeza de París con Luis Díaz y Suárez

Linda Caicedo y un golazo con Real Madrid ante Atlético de Madrid en Supercopa de España.

Linda Caicedo corrió desde mitad de cancha y acabó haciendo un golazo: Real Madrid pasa del Atlético en Supercopa

Mikel Arteta y Luis Díaz.

Arsenal no afloja ante la mirada del Bayern de Luis Díaz: se hizo grande en Milán y domina la Champions

Tabla de posiciones Champions League tras la fecha 7.

Primera tabla de posiciones de Champions League en 2026: desliz del City y PSG, paseo del Real Madrid y batacazo del Sporting

En Millonarios se estaría pensando en reemplazos para Hernán Torres

Sale a la luz quién reemplazaría a Hernán Torres en Millonarios: palmarés de lujo con una Sudamericana

Luis Suárez celebra uno de los goles ante el PSG.

Doblete de Luis Javier Suárez en la Champions League para derrotar al PSG de Dembélé: su talento retumba en Europa

Real Madrid 6 - 1 Mónaco en Champions.

Real Madrid sigue en repunte y ahora aplasta en Champions: Mónaco se va del Bernabéu con estrepitosa goleada

Noticias Destacadas