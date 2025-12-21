Una nueva exhibición dada por Linda Caicedo hizo que las redes oficiales del Real Madrid Femenino la apodaran como la “joya”, la “perla” o el “diamante” con el que cuenta el plantel español.

En la cuenta oficial de X, el conjunto blanco puso una foto de la vallecaucana junto a su nombre, el cual estaba en medio de dos emojis de diamantes. Dicha publicación fue completamente viral, y llegó a un total de 11 mil visualizaciones.

Linda Caicedo recibió el apodo de joya, perla o diamante del Real Madrid Foto: Captura X a @realmadridfem

En cuanto a ‘me gustas’, la denominación que le dieron a la colombiana tuvo casi 1.000. Unas 90 personas retuitearon y cuatro más comentaron.

Iniciando este domingo, 21 de diciembre, a Linda Caicedo la volvieron a destacar al poner los golazos que marcó. En las redes compartieron el video que fue acompañado del post: “¿Por qué meter solo un golazo pudiendo meter dos?“.

Viral: El gol ‘maradoniano’ de Linda Caicedo con el Real Madrid que le da la vuelta al mundo

Caicedo da el cupo a cuartos de final

Real Madrid venció este sábado por 0-4 al RCD Espanyol y se ha metido en los cuartos de final de la Copa de la Reina Iberdrola, ronda que también jugarán Costa Adeje Tenerife y FC Badalona Women gracias a sus respectivos triunfos por 1-2 ante el Sevilla FC y por 1-0 contra el Granada CF.

Con el Athletic Club ya clasificado desde la víspera por su holgado triunfo (0-3) frente al CE Europa, el turno sabatino empezó a disputarse en el Estadio Jesús Navas. Y ahí se adelantaron las locales en el minuto 9 con un bonito gol de Inma Gabarro, fruto de un eslalon por el extremo izquierdo hasta regatear a una rival y definir con un derechazo raso.

Sin embargo, Bernadette Amani igualó para el equipo tinerfeño apenas tres minutos más tarde, remachando a bocajarro un balón suelto tras un rechace al saque de un córner. Al poco de empezar la segunda mitad, el 1-2 definitivo fue obra de Cinta Rodríguez con un centro-chut que no tocaron su compañera ni una zaguera sevillista, y que entró tras botar.

La joya alemana del Bayern Múnich de Luis Díaz que Real Madrid se dio el lujo de rechazar: “No llegó a buen puerto”

Por su parte, Elena Julve abrió la ‘lata’ del Campo de Fútbol Les Planes en el minuto 23, pues controló un centro de Estefanía Banini por encima de la zaga rival y empujó ese 1-0 tras el mal posicionamiento de la guardameta. El Badalona supo gestionar esa ventaja pese al ahínco del Granada en los instantes finales y certificó su billete para cuartos.

Uno de los ‘cocos’ en esa antepenúltima ronda será el Real Madrid, que goleó en su visita a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Linda Caicedo estrenó el marcador en el 12′, con un zurdazo a la escuadra desde fuera del área, e Iris Ashley hizo el 0-2 justo antes del descanso, culminando con otro disparo fuerte un contragolpe guiado por Athenea del Castillo.

Linda Caicedo le ganó el mano a mano a su compañera de Selección Colombia, Daniela Caracas Foto: Europa Press via Getty Images

La propia Del Castillo remató al poste en el 52′, pero el 0-3 casi ni tardó porque lo anotó Caicedo de bella factura en el 54′, un derechazo cruzado y que entró igualmente cerca de la escuadra. Y en el 56′, Iris Ashley también firmó su doblete remachando en el área pequeña y a ras de suelo un centro de la omnipresente Caicedo desde la banda izquierda.

*Con información de Europa Press.