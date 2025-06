Lionel Scaloni se para en la raya por Néstor Lorenzo: lo defendió y lanzó tajante mensaje

Baja de última hora pone a temblar a la Selección Colombia: titular no jugaría ante Argentina

“Es un poco extraño decir que está en un bache porque para mí Colombia ha merecido ganar un montón de partidos en los que no tuvo suerte . Ha perdido partidos en los últimos minutos como con Uruguay. Ha merecido ganar otros”, analizó en rueda de prensa.

Scaloni recordó que “la estadística a veces no dice la verdad. Si hubiera ganado, estaría segundo. Es un buen equipo, diría de los mejores. Está a la altura de las mejores selecciones del mundo. No sé ni estoy al tanto de lo que ocurre internamente”.

Messi será titular

Argentina vs. Colombia: a qué hora es y dónde ver en vivo el partido de eliminatorias

El cuerpo técnico argentino toma sus propias medidas ante el regreso de Luis Díaz, que no estuvo frente a Perú y vuelve con las baterías recargadas para enfrentar a Nahuel Molina por la banda izquierda del ataque tricolor.

“El equipo está en un momento en el que puede jugar de la misma manera con o sin Leo. Antes era un poco mas complejo porque a lo mejor había que cambiar más jugadores. Hoy no tenemos esa necesidad y el equipo funciona igual“, señaló.

Scaloni prefiere safarse de la presión por ser, para muchos, la mejor selección del mundo en la actualidad. “Más allá de ser la mejor o no, somos un equipo competitivo que puede jugar de igual a igual con cualquiera. Es un debate que no me interesa. Es verdad que somos una selección que compite y siempre estaremos para ponerle las cosas difíciles a nuestro rival”, completó.