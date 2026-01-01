Liverpool empieza mal el 2026 y una joya de Ecuador está en la mira: Ganaría mucho más de lo que le pagaban a Luis Díaz

Fecha 19 de la Premier League y la crisis en el Liverpool se mantiene. Cerró el año 2025 con malos resultados y con un gran afán de por medio para subir posiciones en la tabla. Fue un segundo semestre para el olvido y con fichajes multimillonarios a bordo, luego de que se coronara campeón en la campaña 2024/2025.

Tras el título de Liverpool, el club comenzó en una maratón de fichajes en el mercado de pases mientras agilizaba la salida de Luis Díaz al Bayern Múnich. Lucho exigía un justo aumento salarial, pero en Anfield optaron por mover las cuentas bancarios y firmar transferencias que superan los 300 millones de euros.

Hasta el momento, esos fichajes no han rendido lo suficiente. El alemán Florian Wirtz, el sueco Alexander Isak y el francés Hugo Ekitike miran con asombro y presión cómo el jugador que están reemplazando en la zona de ataque, Luis Díaz, marca la diferencia en el Bayern Múnich con 22 partidos jugados, 13 goles y 7 asistencias, siendo uno de los extremos más influyentes entre las mejores ligas del mundo.

Alexander Isak fue quien cayó en desgracia por una dura lesión con Liverpool Foto: Getty Images

En el primer día de 2026, Liverpool sufrió un tropiezo en la fecha 19 de la Premier League y no pasó del 0-0 ante el Leeds en Anfield. El equipo rojo realizó una presentación insípida y poco alentadora, con escasos jugadores destacados, mientras su estrella egipcia Mohamed Salah está en Marruecos con el equipo nacional en la Copa África.

El defensa ecuatoriano que tiene Liverpool en la mira

Uno de los puntos en contra del Liverpool en esta temporada es la defensa, que suma 26 goles en contra y necesita con urgencia sumar arcos en cero para seguir repuntando en la tabla de posiciones. Es por eso que el defensa ecuatoriano Joel Ordóñez, de 21 años de edad, está en la mira en Anfield para el actual mercado de pases.

Pantallazo X: @Mercado_Ingles Foto: Pantallazo X: @Mercado_Ingles

Joel Ordóñez, canterano de Independiente Del Valle, está en el Brujas de Bélgica y es uno de los ecuatorianos con puesto fijo en la selección nacional para el Mundial 2026. Este central llegaría al Liverpool en próximos días con un salario que se aleja de las cifras de Salah o el argentino Alexis Mac Allister.

Luis Díaz se lleva todos los focos mediáticos en el Bayern Múnich Foto: Getty Images

Eso sí, sería mucho mejor que la suma que ganó Luis Díaz en Liverpool en las cuatro temporadas que estuvo. Joel Ordóñez ganaría alrededor de cuatro millones de euros, mientras que Lucho devengaba 3.3 millones sin aumentos salariales de por medio. Este defensa está cotizado en 28 millones de euros en Transfermarkt.