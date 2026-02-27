Deportes

Doblete de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa: la descose y aviva rumores con Liverpool

¿Cómo responde Luis Javier Suárez a los rumores que lo colocan en Liverpool? Con la mente puesta en Sporting Lisboa y aportando con doblete.

Redacción Deportes
27 de febrero de 2026, 6:23 p. m.
En medio de los rumores que lo vinculan con Liverpool, Luis Javier Suárez se reportó con doblete en Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez anotó doblete con Sporting de Lisboa ante Estoril. Fue este viernes, 27 de febrero de 2026, por la fecha 24 de la Primera Liga de Portugal, y esos tres puntos le permiten al Sporting mantenerse segundo en la tabla de posiciones.

Suárez fue titular con Sporting Lisboa este viernes, jugó los 90′ y lo único que hizo fue ratificar su buen nivel en el equipo portugués. Se trata de uno de los mejores jugadores de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

La actuación de Luis Javier Suárez ante Estoril llega tan solo horas después de que la prensa europea reportara que Liverpool puso sus ojos en el delantero colombiano de 28 años. ¿Seguirá los pasos de Luis Díaz? El rumor ya está instalado.

El doblete de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa

La primera anotación de Luis Javier Suárez contra Estoril fue a los 6′ del primer tiempo. El colombiano atacó el área, sin marca alguna, y remató con facilidad para poner el 1-0 que hizo estallar en júbilo a todo el estadio Jose Alvalade de Lisboa.

Tan solo 10 minutos después, a los 16′, Luis Javier Suárez anotó su doblete. Otra vez picó al espacio, se quitó la marca y puso el 2-0 parcial que ya encaminaba el triunfo de Sporting de Lisboa y dejaba casi sin chances al Estoril.

El tercero de Sporting fue ya sobre el cierre, a los 90+4′, por obra de Daniel Bragança. Este ingresó desde el banco de suplentes para darle una mano a su equipo en el manejo del resultado, pero fue más allá y encajó la cereza del pastel: goleada y tres puntos al bolsillo para el cuadro de Lisboa.

A Luis Javier Suárez lo sigue de cerca Liverpool

Así lo reporta el reconocido periodista Ekrem Konur, cercano al mercado de pases en el mundo del fútbol. Pero no solo Liverpool, pues también revela que Newcastle sigue de cerca el progreso de Luis Javier Suárez.

“El letal delantero del Sporting CP tiene € un precio de 60 millones y un contrato a largo plazo, pero su récord en la Champions League lo convierte en un objetivo prioritario para el verano para Liverpool y Newcastle”, reveló Ekrem Konur.

Como van las cosas, y con Mundial 2026 encima, Luis Javier Suárez sería una noticia en el venidero mercado de verano. Sus números despiertan interés y se trata del cafetero, en su posición, que compite por ser titular en el equipo de Néstor Lorenzo.

