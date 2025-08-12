Suscribirse

Liverpool va por figura del Crystal Palace de Daniel Muñoz: destapan negocio en la Premier League

Los siguientes días serán claves para conocer si se termina concretando la gestión.

Redacción Deportes
12 de agosto de 2025, 12:37 p. m.
Liverpool iría por nuevo fichaje.
Liverpool iría por nuevo fichaje. | Foto: Getty Images

Liverpool de Inglaterra, equipo en el que hace poco tiempo estuvo el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz, tendría en la mira otro fichaje para seguir armando una nómina más que competitiva.

El jugador por el que estaría interesado el equipo que es dirigido por el neerlandés Arne Slot es el africano Marc-Israel Guéhi, un defensa central de 25 años con una categoría importante.

Contexto: Se va al piso alegría de Daniel Muñoz en Crystal Palace: dura noticia es oficial en Europa

#Liverpool están trabajando para fichar a un nuevo central: Marc #Guehi (Crystal Palace) sigue siendo el principal objetivo de #Reds como se reveló en junio”, contó el periodista Nicolò Schira, especializado en el mercado de pases, a través de su cuenta oficial de X.

Ante este interés tan importante, el nacido en Costa de Marfil podría dejar al Palace, donde comparte con los colombianos Daniel Muñozx (lateral derecho) y Jefferson Lerma (mediocampista defensivo).

Siguiendo con el mercado de fichajes en el fútbol británico, el mediocampista ofensivo Jack Grealish deja el Manchester City para unirse al Everton, donde supo jugar James David Rodríguez.

“¡Jack Grealish al Everton! ¡Allá vamos! El Manchester City ha cerrado su cesión y tiene cita médica para hoy (11 de agosto). Grealish dijo que sí al proyecto #EFC y ahora está listo para completar su traslado en las próximas 24 horas. Nueva incorporación de David Moyes", señaló sobre esto Fabrizio Romano, en X.

Los diferentes clubes de la Premier League siguen ultimando detalles para lo que será el inicio de una nueva temporada. Sin lugar a dudas, será un torneo emocionante de inicio a fin.

Entre otras cosas de los movimientos en el balompié inglés, el director técnico español Pep Guardiola, del Manchester City, no vería con malos ojos la llegada del brasileño Rodrygo, quien no tendría muchos minutos en Real Madrid.

Contexto: Otro colombiano daría el salto a la Premier League: confirman crucial reunión con su agente

“Más sobre la historia de Rodrygo del lunes. Pep Guardiola, gran admirador del brasileño, apoya esta opción. El Manchester City está considerando seriamente a Rodrygo en caso de salida de Savinho, según se ha revelado… Y a Pep le encantaría trabajar con él", dijo el mismo Romano.

Cuando se dio la salida de Luis Díaz al poderoso Bayern Múnich de Alemania, se mencionó que Rodrygo podría ser su gran reemplazo en Liverpool. Sin embargo, todo parece indicar que esto no va a suceder.

Por ahora, Manchester City pica en punta para quedarse con los servicios del talentoso extremo brasileño. Las próximas horas serán fundamentales para conocer cuál será el futuro del sudamericano. La compra sería millonaria.

Liverpool F.C.Crystal PalaceDaniel muñozJefferson LermaPremier LeagueInglaterramercado de fichajesEuropa

