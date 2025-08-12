Liverpool va por figura del Crystal Palace de Daniel Muñoz: destapan negocio en la Premier League

Liverpool de Inglaterra, equipo en el que hace poco tiempo estuvo el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz, tendría en la mira otro fichaje para seguir armando una nómina más que competitiva.

El jugador por el que estaría interesado el equipo que es dirigido por el neerlandés Arne Slot es el africano Marc-Israel Guéhi, un defensa central de 25 años con una categoría importante.

“#Liverpool están trabajando para fichar a un nuevo central: Marc #Guehi (Crystal Palace) sigue siendo el principal objetivo de #Reds como se reveló en junio”, contó el periodista Nicolò Schira, especializado en el mercado de pases, a través de su cuenta oficial de X.

Ante este interés tan importante, el nacido en Costa de Marfil podría dejar al Palace, donde comparte con los colombianos Daniel Muñozx (lateral derecho) y Jefferson Lerma (mediocampista defensivo).

Siguiendo con el mercado de fichajes en el fútbol británico, el mediocampista ofensivo Jack Grealish deja el Manchester City para unirse al Everton, donde supo jugar James David Rodríguez.

“¡Jack Grealish al Everton! ¡Allá vamos! El Manchester City ha cerrado su cesión y tiene cita médica para hoy (11 de agosto). Grealish dijo que sí al proyecto #EFC y ahora está listo para completar su traslado en las próximas 24 horas. Nueva incorporación de David Moyes", señaló sobre esto Fabrizio Romano, en X.

🚨💣 EXCL: Jack Grealish to Everton, here we go! Loan deal agreed with Man City and medical booked later today.



Grealish said yes to #EFC project and he’s now set to complete his move in next 24 hours.



New addition for David Moyes. 🔵🃏 pic.twitter.com/iP4e0rh7yb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Los diferentes clubes de la Premier League siguen ultimando detalles para lo que será el inicio de una nueva temporada. Sin lugar a dudas, será un torneo emocionante de inicio a fin.

Entre otras cosas de los movimientos en el balompié inglés, el director técnico español Pep Guardiola, del Manchester City, no vería con malos ojos la llegada del brasileño Rodrygo, quien no tendría muchos minutos en Real Madrid.

“Más sobre la historia de Rodrygo del lunes. Pep Guardiola, gran admirador del brasileño, apoya esta opción. El Manchester City está considerando seriamente a Rodrygo en caso de salida de Savinho, según se ha revelado… Y a Pep le encantaría trabajar con él", dijo el mismo Romano.

Cuando se dio la salida de Luis Díaz al poderoso Bayern Múnich de Alemania, se mencionó que Rodrygo podría ser su gran reemplazo en Liverpool. Sin embargo, todo parece indicar que esto no va a suceder.

🚨🔵 More on Rodrygo story from Monday. Pep Guardiola, big fan of the Brazilian and pushing for this option.



Manchester City are seriously considering Rodrygo in case of Savinho exit as revealed…



…and Pep would love to work with him. pic.twitter.com/OVTGC9se6e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025