Liverpool va por un socio vital de Luis Díaz en Bayern Múnich: negocio no bajaría de 100 millones de euros

En tan solo un par de meses, Luis Díaz ya hizo varias sociedades en Bayern Múnich. Esto le ha permitido realizar goles, tener buenas actuaciones y estar en el ojo de la prensa y los aficionados como uno de los destacados.

Cabe recordar que Luis Díaz dejó Liverpool, por Bayern Múnich, en el verano europeo de 2025. Ahora, cerca a la venta de invierno, parece que los reds de Anfield buscarían fichar a un compañero de Lucho en el cuadro bávaro.

“Liverpool ve a Michael Olise como el sucesor a largo plazo de Mohamed Salah”

Por medio de su cuenta de X, el periodista especializado en el mercado de pases, Ekrem Konur, publicó que Liverpool está detrás de los servicios de Michael Olise. Este último ya ha hecho sociedad con Luis Díaz en el letal ataque de Bayern Múnich.

Luis Díaz junto a Michael Olise en Bayern Múnich. | Foto: Corbis via Getty Images

Pero no sería nada fácil para Liverpool, pues Bayern Múnich consideraría a Olise con pocas probabilidades de ser transferido. Al menos así lo reveló Konur, quien agregó que el negocio entre las partes no bajaría de los 100 millones de euros.

“Michael Olise está atrayendo un gran interés por parte de la élite europea. El Liverpool lo ve como el sucesor a largo plazo de Mohamed Salah. Manchester City, Chelsea y PSG también están siguiendo de cerca al mediocampista francés. El Bayern de Múnich se muestra reacio a vender y no considerará ofertas inferiores a € 100-120 millones”, fue la información entregada por Ekrem Konur.

🚨🆕 #FCBayern

Michael Olise is attracting serious interest from Europe’s elite.



✨Liverpool see him as a long-term successor to Mohamed Salah.



👀Manchester City, Chelsea and PSG are also closely monitoring the French playmaker.



💰Bayern Munich are reluctant to sell — and… pic.twitter.com/uWQbGYVbOF — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 14, 2025

Olise, con 23 años, es considerada uno de los mejores futbolistas franceses en la actualidad. Firmó con Bayern Múnich en julio de 2024 y su contrato allí es hasta junio de 2029, es decir, si alguien lo quiere deberá desembolsar una importante suma de dinero.

Michael Olise viste los colores de la Selección de Francia. | Foto: Getty Images

En Liverpool aún les cuesta el adiós de Luis Díaz

Luis Díaz era figura indiscutible en Liverpool. Goles y títulos lo llevaron a ser coreado por todo Anfield, pero la no renovación de contrato entre las partes hizo que el guajiro tomara otro camino y arribara a Bayern Múnich.

Tan solo fue llegar a Múnich y Luis Díaz empezó a marcar diferencia. En pocos meses, ya hizo gol en varias competencias y es una de las cartas más importantes del entrenador Vincent Kompany en el terreno de juego.

Eso hace que la prensa y los aficionados volteen a ver a Liverpool, que gastó una fortuna en el último mercado de pases. ¿Valía la pena renovar a Luis Díaz? Sea cual sea la respuesta, ya es pasado.