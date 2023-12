Liverpool vs. Arsenal: hora y canal para ver en vivo el partidazo clave que enfrenta Luis Díaz

Liverpool, por su parte, llega al partido tras una semana de contrastes. La fecha pasada de Premier no fue capaz de marcarle al Manchester United (0-0), pero a mitad de semana encontró todos los goles que le habían faltado para clasificarse a la semifinal de la Carabao Cup luego de golear al West Ham (5-1).

Luis Díaz en el banquillo durante el partido entre Manchester City y Liverpool. | Foto: Action Images via Reuters

“Es lo que dije, estamos en la posición en la que estamos y no es tan malo. Jugamos contra un equipo súper fuerte; jugamos contra un equipo que jugó una temporada excepcional la campaña pasada y al regresar en esta es incluso mejor”, señaló Klopp en la previa.

Klopp, no obstante, es cauteloso ante el rival que tendrá en frente. “Mikel (Arteta) construyó exactamente el equipo que quería y es difícil jugar con ellos. Son buena una buena mezcla de físico, jugadores grandes y fuertes, rápidos, buena técnica, muy buena organización, están muy bien entrenados, bien entrenados. Se puede ver que cada año dan un paso más ”, analizó.

Arsenal no gana en Anfield desde el 2012, lo que habla de una cancha difícil a la que se enfrentarán este sábado. “Lo hemos hecho en Old Trafford, lo hemos hecho en Stamford Bridge y en muchos otros lugares donde no lo hemos hecho durante años. Este es el próximo desafío. Ir allí y ganar. Si quieres estar en la cima, tienes que ir a esos lugares y ser dominante. Eso es lo que vamos a intentar hacer”, declaró Arteta, técnico del elenco londinense en la previa al partido que se antoja a final adelantada.