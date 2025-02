Llegada de Teófilo a Junior suavizó ‘tusa’ por James: referente dice por qué lo prefiere

Y siguió: “Yo me imaginaba la vida de James aquí en Barranquilla y no alcanzaba a comprender cómo la iba a llevar porque la gente se genera un entusiasmo tan grande, no están acostumbrados a verlo todos los días, no puede ir a un centro comercial no puede salir de la casa porque los hinchas son muy demostrativos con sus afectos, tanto para bien como para mal”.