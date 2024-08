Lo que no se vio: amigo de James Rodríguez contó intimidad del negocio con el Rayo Vallecano

Los medios españoles hicieron el resto del trabajo. Desde hace unos días atrás, el periodista Edu Aguirre, amigo cercano de James Rodríguez, ya había contado detalles sobre su posible llegada.

James estaría convocado por Néstor Lorenzo para la doble fecha de eliminatorias contra Perú y Argentina, lo que dejaría al Rayo cruzando los dedos para que no sufra problemas físicos.

¿Qué dijo Edu Aguirre sobre James Rodríguez?

Esta discusión estuvo sobre la mesa de negociaciones y el propio volante cucuteño se encargó de demostrarle al Rayo que no hay ningún inconveniente que pudiera trastocar el apretón de manos.

Edu Aguirre reveló detalles de primera mano y contó lo que no se vio del fichaje en relación a la situación física del jugador de 33 años. “Fichajazo. Llega con muchísimas ganas, estaba esperando. Ha entrenado muchísimo, no con un equipo de fútbol, es diferente entrenar tu solo”, contó en ‘El Chiringuito’.