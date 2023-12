Lo que se sabe del posible homenaje que el Barcelona le estaría preparando a Messi

“Es el momento más duro y difícil de mi carrera. Esto ya no vuelve. Esto es el final”, dijo Lionel Messi el día que se despidió del F.C. Barcelona llorando completamente desconsolado tras conseguir consolidarse 21 años en España, 17 años jugando en el primer equipo, 778 partidos, 672 goles, 35 títulos y una despedida indigna de su historia.

“A nivel institucional representó algo que no supimos resolver bien. Acá me hago responsable, a pesar de que tampoco tenía muchas opciones. Es un tema que siempre me ha quedado la espinita de que podíamos haber resuelto mejor”, indicó y agregó que “Tener un jugador del talento de Leo Messi es siempre muy bueno, es el mejor jugador del mundo. Tenemos el convencimiento de que Messi sabe que el Barça es su casa y que lo queremos mucho”, en ese momento el 10 estaba en el PSG.