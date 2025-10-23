La Serie Mundial 2025 está a la vuelta de la esquina y, si bien es casi segura la presencia de algunos jugadores, la de otros sigue siendo una incógnita, esto debido a diferentes estrategias de los managers para despistar a sus rivales y poder tener una mayor ventaja.

Este tipo de situaciones se da sobre todo en la posición del pitcher. Algunos entrenadores mantienen hasta el último momento el interrogante de quién será su lanzador abridor, especialmente en partidos de alto calibre como este Clásico de Otoño que enfrentará a Toronto Blue Jays y Los Ángeles Dodgers .

Pero Dave Roberts, entrenador del equipo angelino, no es de ese tipo de estrategas que utiliza la táctica del misterio sobre el montículo, y por eso Dodgers ya anunció quién será el protagonista de los lanzamientos del primer juego de la serie.

Dave Roberts and the @Dodgers are lining up their rotation for the #WorldSeries 👀



Game 1: Blake Snell

Game 2: Yoshinobu Yamamoto pic.twitter.com/8LsKMhJnS8 — MLB (@MLB) October 21, 2025

Inicialmente, había dos nombres que se alzaban sobre los demás como candidatos para abrir el primer juego de la serie: Yoshinobu Yamamoto y Blake Snell, dos peloteros que dieron mucho de qué hablar en la serie de campeonato frente a Milwaukee Brewers.

El estadounidense realizó la apertura del primer juego, en el que Dodgers ganó 2 a 1. En dicho partido, que se llevó a cabo el lunes 13 de octubre, no permitió carreras en las ocho entradas que lanzó. Mientras que el japonés tuvo la apertura del segundo juego, el pasado martes 14 de octubre, en donde lanzó durante las nueve entradas completas y apenas permitió una carrera.

Con esas actuaciones destacadas, ambos lanzadores eran los claros candidatos al MVP de la serie, pero no lo obtuvieron debido a la participación sobresaliente en el cuarto juego del lanzador y bateador japonés Shohei Ohtani, quien ponchó a diez peloteros en seis entradas y conectó tres jonrones en el partido que fue definitivo para la clasificación de Los Ángeles Dodgers a la Serie Mundial.

On the mound for Game 1 of the #WorldSeries, Blake Snell. 🔥 pic.twitter.com/sURxoOg6I0 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 22, 2025

Finalmente, a través de la cuenta oficial de X del equipo de Los Ángeles, se confirmó que el abridor del juego uno del Clásico de Otoño será Blake Snell, quien tendrá la responsabilidad de frenar la poderosa ofensiva de Toronto Blue Jays. Este equipo anotó 37 carreras en los últimos siete juegos correspondientes a la serie de campeonato de la Liga Americana, en la cual venció a Seattle Mariners.