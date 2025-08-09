Bolsa de jugadores
Los futbolistas colombianos, al alza en el mercado internacional. Estos son los fichajes que han protagonizado
El mercado de fichajes en el mundo estuvo marcado por la llegada de varios jugadores cafeteros a las principales ligas. James Rodríguez sigue teniendo el récord de la transacción más alta.
La llegada del guajiro Luis Díaz al Bayern Múnich de Alemania por 75 millones de euros puso nuevamente a los colombianos en los cálculos de quienes siguen el mercado de pases en el fútbol mundial. Aunque los jugadores nacionales han estado en los principales fichajes de equipos de élite desde hace décadas, cada vez es más habitual que se sumen nuevas figuras en las principales ligas.
James Rodríguez sigue siendo el rey en el país, jugador por el que el Real Madrid pagó en 2014 un poco más de 80 millones de euros por su fichaje tras la brillante actuación en el Mundial de Brasil, donde, además, fue el goleador. En el caso de Juan Guillermo Cuadrado (Pisa Sporting Club) y Devis Vásquez (Roma), los dos equipos italianos ahorraron unos cuantos millones porque los jugadores estaban como agentes libres y negociaron directamente su llegada a los equipos.
Así como las transacciones aumentaron, los salarios de los futbolistas también lo hicieron, y todos recibirán millones de euros anualmente.
75 millones de euros. Luis Díaz, Bayern Múnich, Alemania
22 millones de euros. Jhon Arias, Wolverhampton, Inglaterra
14 millones de euros. Nelson Deossa, Real Betis, España
22 millones de euros. Luis Javier Suárez, Sporting Lisboa, Portugal
80 millones de euros. James, Real Madrid (2014)
12 millones de euros. Jorge Carrascal, Flamengo, Brasil
30 millones de euros. Richard Ríos, Benfica, Portugal
7 millones de euros por el préstamo. Jhon Durán, Fenerbahçe, Turquía