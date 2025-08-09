Suscribirse

Los futbolistas colombianos, al alza en el mercado internacional. Estos son los fichajes que han protagonizado

El mercado de fichajes en el mundo estuvo marcado por la llegada de varios jugadores cafeteros a las principales ligas. James Rodríguez sigue teniendo el récord de la transacción más alta.

Redacción Semana
9 de agosto de 2025, 6:58 a. m.
Richard Ríos, Luis Díaz y Jhon Arias rompieron en el mercado de fichajes.
Richard Ríos, Luis Díaz y Jhon Arias rompieron en el mercado de fichajes. | Foto: Collage El País / Redes sociales de los equipos

La llegada del guajiro Luis Díaz al Bayern Múnich de Alemania por 75 millones de euros puso nuevamente a los colombianos en los cálculos de quienes siguen el mercado de pases en el fútbol mundial. Aunque los jugadores nacionales han estado en los principales fichajes de equipos de élite desde hace décadas, cada vez es más habitual que se sumen nuevas figuras en las principales ligas.

James Rodríguez sigue siendo el rey en el país, jugador por el que el Real Madrid pagó en 2014 un poco más de 80 millones de euros por su fichaje tras la brillante actuación en el Mundial de Brasil, donde, además, fue el goleador. En el caso de Juan Guillermo Cuadrado (Pisa Sporting Club) y Devis Vásquez (Roma), los dos equipos italianos ahorraron unos cuantos millones porque los jugadores estaban como agentes libres y negociaron directamente su llegada a los equipos.

Contexto: Luis Díaz brilla en su primera titularidad con el Bayern Múnich: se lució ante el Tottenham

Así como las transacciones aumentaron, los salarios de los futbolistas también lo hicieron, y todos recibirán millones de euros anualmente.

75 millones de euros. Luis Díaz, Bayern Múnich, Alemania

Luis Díaz | Foto: GETTY IMAGES

22 millones de euros. Jhon Arias, Wolverhampton, Inglaterra

Jhon Arias | Foto: AP

14 millones de euros. Nelson Deossa, Real Betis, España

Nelson Deossa | Foto: REAL BETIS

22 millones de euros. Luis Javier Suárez, Sporting Lisboa, Portugal

Luis Javier Suárez | Foto: SPORTING LISBOA

80 millones de euros. James, Real Madrid (2014)

James Rodríguez | Foto: GETTY IMAGES

12 millones de euros. Jorge Carrascal, Flamengo, Brasil

Jorge Carrascal | Foto: AFP

30 millones de euros. Richard Ríos, Benfica, Portugal

Richard Ríos | Foto: AFP

7 millones de euros por el préstamo. Jhon Durán, Fenerbahçe, Turquía

Jhon Durán. | Foto: AFP

Los futbolistas colombianos, al alza en el mercado internacional. Estos son los fichajes que han protagonizado

