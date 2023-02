Los once clubes que más veces han disputado la Copa Libertadores. ¿Hay algún colombiano?

La semana anterior rodó la pelota en todo el continente. Una vez más, se empezó a disputar el torneo más deseado a nivel de clubes en Sudamérica: la Copa Libertadores. ¿Cuáles han sido los clubes que la disputarán este año y que más veces han estado?

Bajo el lema de La Gloria Eterna, la Copa Libertadores es la competición más importante de los clubes en Sudamérica. Este año se estará llevando la edición número 64. El campeón defensor será Flamengo, cuadro brasileño que venció hace pocos meses al Atlético Paranaense y viene de ser tercero en la Copa Mundial de Clubes.

Flamengo, campeón de la Copa Libertadores 2022. - Foto: REUTERS/Henry Romero TPX IMAGES OF THE DAY

La edición de este año contará con 47 equipos, los cuales participarán —dependiendo de su confederación y temporada— en determinadas fases. Todos estarán en la búsqueda de llegar al Estadio Equipos de Montevideo el 11 de noviembre, día que se decidirá el nuevo patriarca continental. Con todo este contexto, el certamen aprovechó la ocasión para mostrar los clubes que más la han disputado y que harán parte de este año, ¿hay algún colombiano?

Entre los once clubes con más participaciones no aparece ningún club colombiano. A nivel histórico, Atlético Nacional ha participado en 24 ocasiones, siendo campeón en 1989 y 2016. Deportivo Cali y América de Cali han competido en 21 ediciones, sin ser campeones. El top lo continúa Millonarios, con un total de 19 certámenes, clasificando tres veces a semifinales. Cabe destacar que Once Caldas no hace parte de los equipos colombianos con más participaciones (8), pero junto con el verdolaga sí ha sido campeón (2004).

Once Caldas no hace parte de los equipos colombianos con más participaciones (8), pero junto con el verdolaga sí ha sido campeón (2004). Foto: Juan Carlos Sierra / Revista SEMANA. - Foto: SEMANA

En esta lista hacen falta clubes importantes, como Peñarol (48 participaciones), Universitario (33 participaciones), Emelec y Universidad Católica (29 ediciones). Esto, debido a que el ránking ubica a los equipos que más veces han jugado el torneo, pero con la condición de que también compitan en el certamen de este año. Los clubes mencionados anteriormente no estarán en 2023.

A nivel general y en orden ascendente, el onceavo club que aparece en el escalafón es The Strongest. El cuadro boliviano ha estado presente en 29 ocasiones, siendo las últimas 12 de manera consecutiva. Su mejor participación más reciente fue en la edición del 2017, en la cual quedó segundo en su grupo, superando a Independiente Santa Fe y Sporting Cristal, pero quedando por debajo de Santos FC. En los octavos de final, cayó contra Lanús, club argentino que quedaría de subcampeón en ese certamen. The Strongest nunca ha superado los octavos de final y tampoco ha ganado el torneo.

Una gran polémica se ha generado en Bolivia para afectar al club The Strongest en la última fecha. - Foto: Getty Images

Iniciando el top 10, aparece el club Barcelona Sporting. Fue el primer equipo de Ecuador en disputar el torneo en la edición de 1961. Al igual que The Strongest, los canarios estarán completando su participación número 29. Hasta el momento no ha tenido la fortuna de ser campeón, pero estuvo dos veces cerca de la gloria. En las ediciones de 1990 y 1998, quedaron subcampeones, tras perder con Olimpia y Vasco da Gama.

Alianza Lima es el noveno equipo en la lista, teniendo las mismas participaciones de Barcelona y The Strongest. En dos ocasiones ha llegado a disputar las semifinales, en las ediciones de 1976 y 1978. A diferencia de ahora, en aquel entonces el formato era diferente. Los equipos jugaban la fase de grupos, pero los primeros clasificaban a cuadrangulares finales. En ambas, quedó último de su grupo. Tampoco ha ganado la copa.

Al llegar al octavo puesto, aparece uno de los clubes más ganadores y de los llamados históricos de la Copa Libertadores. El club argentino Boca Juniors ha jugado 32 ediciones, siendo campeón en seis de estas. Es el segundo equipo con más campeonatos, por debajo de Independiente de Avellaneda. Sin embargo, es el cuadro sudamericano con más títulos internacionales, 22, de los cuales la Fifa y Conmebol reconocen 18. Se recuerdan los campeonatos del 2000 hasta el 2007, años que ganó cuatro Libertadores (dos consecutivas) y venció en la Intercontinental a clubes europeos de la talla del AC Milán y Real Madrid.

Al llegar al octavo puesto, aparece uno de los clubes más ganadores y de los llamados históricos de la Copa Libertadores. El club argentino Boca Juniors ha jugado 32 ediciones, siendo campeón en seis de estas. (Photo by Alejandro Del Bosco/El Grafico/Getty Images) - Foto: Getty Images

Colo-Colo es el único equipo chileno en el ránking. En su historia ha jugado 36 ediciones, siendo una vez campeón en 1991. En aquel certamen, venció a Olimpia en la final, tras vencer a Boca Juniors, Nacional de Montevideo y Universitario en las fases previas respectivas.

La sexta casilla corresponde a otro equipo boliviano, Bolívar. Ha clasificado 37 veces y sus mejores participaciones han sido en 1986, 1994, 1997, 1998, 2000 y 2014, en las que llegó a disputar la tercera fase y las semifinales. Es el octavo equipo con mayor número de puntos en toda la historia de la competición, entre casi doscientos elencos que han participado.

El top 5 lo inicia el club de Sporting Cristal. Este año completará su participación número 38. Es el equipo peruano con más participaciones y en la década de los sesenta tuvo el récord de imbatibilidad, al no ser vencido en 17 partidos. Su mejor presentación fue en 1997, cuando jugó la final contra Cruzeiro, pero sin ganarla.

River Plate, campeón en 2018.

El cuarto equipo de la lista nuevamente es un argentino. Se trata de River Plate. El 2023 será su participación número 39, entre las cuales ha ganado cuatro campeonatos. Además de los títulos, disputó otras tres finales. En la última década, ganó dos copas en tres finales que disputó, siendo la de 2018 la más recordada, al vencer a su acérrimo rival, Boca Juniors. En 1986 obtuvo su única Copa Intercontinental.

Cerro Porteño es el tercer equipo con más participaciones, con un total de 44. Desde 2018 ha competido consecutivamente, pero no ha podido levantar el torneo. En seis ocasiones se quedó en las semifinales (1973, 1978, 1993, 1998, 1999 y 2011) y hasta el momento no ha disputado la final.

Además del tercer puesto, Paraguay tiene la segunda casilla con Olimpia, club que ha hecho parte de 45 ediciones. Es uno de los equipos más exitosos en las competiciones internacionales en Sudamérica. En total, posee ocho títulos internacionales, entre las cuales se destacan tres Copas Libertadores y una Copa Intercontinental y se destaca por ser el único equipo paraguayo en alzar el certamen de La Gloria Eterna.

Luis Suárez estuvo recientemente en Nacional de Montevideo, pero no continuó para esta temporada. - Foto: Getty Images

Finalmente, el equipo que más veces ha disputado el certamen es el Nacional de Montevideo. Este año llegará a su edición 50. Es el segundo equipo que más puntos ha hecho y ha sido el vencedor en los años de 1971, 1980 y 1988. Además, es el tercer club que más partidos ha ganado y uno de los que más goles ha marcado. Cabe resaltar que las tres copas intercontinentales que jugó las ganó y se mantuvo invicto en ese torneo.