Los posibles equipos a los que llegaría Cristiano Ronaldo luego de su salida del Manchester United

Se acabó la pesadilla de Cristiano Ronaldo tras su regreso al Manchester United. El portugués apenas sumó 524 minutos en el final de la temporada en la Liga inglesa, anotando un gol por Premier al Everton.

Sin embargo, sus declaraciones tras la entrevista con el periodista Piers Morgan no cayeron nada bien en su club inglés que, en pleno Mundial de Qatar 2022, comunicó una contundente decisión.

“Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato”, inicia la misiva.

“El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro. Todos en el Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo Erik ten Hag y trabajar juntos para lograr el éxito en el campo”, complementa el comunicado oficial.

CR7 buscó irse del United antes del inicio de la temporada porque no tenía participación en Champions League. El astro luso se vio obligado a cumplir con sus obligaciones deportivas y la relación con el DT, Erik ten Hag, se rompió.

“No le tengo respeto, porque él no me respeta”. A lo que agregó de manera contundente: “Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”, aseguró el astro.

Con todo este contexto, los seguidores del futbolista portugués se preguntan a qué equipo llegará Cristiano Ronaldo para terminar su carrera deportiva, luego de haberse convertido en uno de los jugadores legendarios de toda la historia del fútbol. Sin embargo, las ofertas no son tan amplias como sucedían hace unos años.

La primera opción es el poderoso Real Madrid, equipo que Ronaldo dejó a mitad del 2018 siendo el máximo goleador histórico del equipo blanco. Por este motivo, muchos hinchas madridistas sueñan con el regreso de CR7, sin embargo, de los dirigencia del equipo de la capital de España no han mostrado muchas ganas en los últimos meses de lograr el retorno del ídolo del Bernabéu. Muchos aseguran que, al interior del equipo blanco, molestó la forma en la que el portugués se marchó a la Juventus de Italia.

Uno de los destinos más posibles de Cristiano es la MLS, ya que la Liga de los Estados Unidos ha sido uno de los campeonatos en los que varias leyendas han decidido retirarse del fútbol. En ese país, el Inter de Miami ha mostrado interés en poder fichar al jugador de la selección de Portugal, incluso, afirmando que quisiera tener en su equipo a Ronaldo y a Messi, cumpliendo el sueño de muchos futboleros del mundo.

Por último, una de las opciones posibles para el crack del fútbol mundial es el equipo de sus amores en Portugal. El Sporting de Lisboa fue el club donde Cristiano Ronaldo debutó en el fútbol profesional, por lo que es muy posible que el futbolista pueda regresar al equipo en el que inició su carrera deportiva. El equipo portugués ha mostrado a través de redes sociales varias veces su interés de tener al ídolo de regreso a la capital portuguesa.

Por ahora, Ronaldo deberá enfocarse exclusivamente en el Mundial de Qatar 2022, donde debutará el próximo jueves 24 de noviembre, cuando Portugal enfrente a la selección de Ghana por la primera fecha del grupo H. Cristiano se despide de los mundiales este año, por lo que buscará hacer una actuación memorable que marque de la mejor manera el final de su carrera.