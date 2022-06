Los últimos detalles que acercan a técnico argentino a la Selección Colombia

Como ya se ha conocido desde hace un par de meses, la Selección Colombia se encuentra en la búsqueda del que será su próximo técnico, ante la salida del vallecaucano Reinaldo Rueda. Si bien desde la FCF han sido bastante herméticos en dar un nombre concreto, en los últimos días las negociaciones empiezan a encaminarse hacia el que sería el nuevo timonel para las eliminatorias al mundial del año 2026.

De acuerdo con la información que ha llegado desde Argentina y la prensa local, el más indicado para tomar el cargo de la Tricolor es Néstor Lorenzo, exasistente de José Néstor Pékerman y quien actualmente dirige al Melgar de Perú, equipo que pasa un inigualable momento en su país y que será el próximo rival del Deportivo Cali en los octavos de final de Copa Sudamericana.

Según lo entregado este miércoles por el periodista argentino Germán García, Lorenzo dio prioridad a las negociaciones con la Selección Colombia, dando a entender que todo se está encaminando para que tome las riendas.

🚨Nestor Lorenzo fue contactado por la Federación Colombiana de Fútbol.



👉🏾El actual DT de #Melgar recibió el llamado para convertirse en DT de #SeleccionColombia.



📌El entrenador 🇦🇷 fue AC de José Pekerman en su paso por 🇨🇴.



🗣Junto a @PSierraR pic.twitter.com/LzzxcnfLqN — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 1, 2022

Cabe anotar que el periodista Carlos Antonio Vélez fue uno de los primeros en dar la información sobre el DT argentino, descartando a otros nombres como Santiago Solari, Ramón Díaz, entre otros.

“No han hablado con Solari ni con el Tata Martino. La FCF no está en plan de hablar con ninguno de los dos. No hablaron con Berizzo ni con Gareca. Jesurún le dijo al presidente de la Federación de Perú que no iban a tocar a Gareca”, aseguró.

Seguido a esto, Vélez reveló los dos nombres que están más cercanos a llegar. “Hoy, la Selección Colombia está, como ayer, entre el ‘señor X’ y Néstor Lorenzo, que ayer clasificó históricamente a Melgar a la siguiente serie de la Sudamericana. Eso para el fútbol peruano es como ganar el mundial. Con el equipo de Arequipa ha hecho un campañón. Esas son las dos opciones. No hay otra”, contó.

El analista deportivo entregó más detalles sobre la alternativa de Néstor Lorenzo como nuevo DT de la Selección. “¿De qué depende la contratación de Lorenzo?”, se animó a preguntar Carlos Antonio. “Que lleguen a un acuerdo. Si el señor se complica y se pone arriba de lo que realmente la Federación puede pagar, pues ahí sí se buscará otra cosa o se esperará al ‘Señor X’. Pero en este momento no hay otra alternativa. No le boten corriente a eso. Tratan de apostar a ver si alguien le pega al perrito”.

Por lo pronto, desde la Federación han sido claros con respecto al futuro técnico de la Selección. En su carpeta hay varios nombres, pero se tomarán el tiempo suficiente para elegir al indicado y así soñar con un nuevo proyecto para llegar a otra cita orbital del fútbol.

La Tricolor se medirá con Arabia el próximo 5 de junio en Murcia, España. El técnico encargado Héctor Cárdenas decidió llamar a 20 jugadores para este duelo ante la selección asiática, siendo el volante Juan Sebastián Pedroza el último llamado ante la lesión de Luis Sinisterra. Cabe anotar que en esta oportunidad se destaca la ausencia de los referentes como Falcao, James, Ospina y Mina.

A continuación la lista de jugadores que conforman esta selección nacional: