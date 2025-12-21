Lotería Del Cauca: números ganadores del 20 de diciembre de 2025 y del sorteo 2590

La Lotería del Cauca del sábado 20 de diciembre de 2025 volvió a despertar la ilusión de miles de jugadores al brindar la posibilidad de que surgiera un nuevo multimillonario en Colombia. Este tradicional juego de azar se sortea todos los sábados en horas de la noche, exactamente a las 11:00 p. m.

El premio mayor puede llegar hasta los 8.000 millones de pesos, una cifra capaz de cambiar por completo la vida del afortunado ganador.

Lotería del Cauca. Foto: Lotería del Cauca

Para participar, es necesario comprar un billete completo o una fracción oficial, disponibles tanto en puntos de venta autorizados como por medios virtuales. Para poder reclamar cualquier premio, ya sea mayor o menor, es indispensable que coincidan de forma exacta el número y la serie.

La Lotería del Cauca hace parte de los distintos juegos que existen en Colombia para optar por premios millonarios en varias modalidades. Todas las loterías del país están vigiladas por Coljuegos, por lo que se aconseja jugar únicamente en canales oficiales para mayor seguridad.

Ganador del premio mayor – Lotería del Cauca

Sorteo: 2590

Número: 7173

Serie: 230

Plan de premios – Lotería del Cauca

Premio mayor: 8.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 50 millones de pesos.

27 secos de 10 millones de pesos.

Resultados de la Lotería del Cauca: sorteo 2588 de este sábado, 6 de diciembre de 2025

Los premios de la Lotería del Cauca se destacan entre los más atractivos del país, ofreciendo la posibilidad de transformar la vida con un solo billete.

El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 27 de diciembre a las 11:00 p. m. y podrá seguirse en transmisión en vivo. Además, los interesados en consultar los resultados de los premios menores pueden hacerlo de manera rápida y sencilla a través de la página web oficial, para no perder detalle de los números ganadores.