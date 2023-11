Lucas González aclaró comentario por el que lo tildan de machista y contó qué le dijo su esposa

“Medellín no queda segundo por casualidad. Aparte de eso, creo que es el equipo que mejor se reforzó y Millonarios tiene al mejor entrenador del torneo, campeón de liga y de copa. Nacional es Nacional, tiene jugadores que saben lo que es jugar esto, aunque hay muchos chicos jóvenes. Son tres rivales durísimos”, dijo Lucas González sobre los otros equipos que enfrentará en el Grupo B en DirecTv Sports.

Lucas confesó que no contará con Facundo Suárez por esguince de tobillo. En el todos contra todos, América de Cali cayó 3 a 1 con Independiente Medellín, le ganó 4 a 1 a Atlético Nacional y derrotó a Millonarios 1 a 0.

Precisamente al equipo embajador, confesó que no quería enfrentarlo en cuadrangulares, pero sí en la final.

“Millonarios tiene al mejor entrenador del torneo y viene de ser campeón. Era ese equipo que yo no quería tener en cuadrangulares porque yo sentía que si Millonarios quedaba en el otro lado, seguramente si lográbamos meternos en la final, la final sería con ellos, hubiera sido una final muy bonita”, dijo el técnico de América en DSports.

Pero una de las respuestas que más llamó la atención, tiene que ver con su esposa. Resulta que el técnico fue cuestionado por los supuestos jugadores bloqueados para la Selección, entre los que estaban supuestamente tres de sus figuras como Carlos Darwin Quintero, Edwin Cardona, Juan Camilo Portilla y Cristian Barrios . Su respuesta lo puso en el ojo del huracán y en redes no lo bajaron de machista.

“Aquí hablo del gremio tuyo, porque no tengo idea de quién es quién y quién publica esas noticias, ni de dónde salen inicialmente. Pero creo que ese chisme de los jugadores bloqueados es un chisme. Un chisme que podría soltar mi mujer, y creo que se tendría que tratar de la misma forma que si lo dijera ella”, indicó González.

“Si le pasó a Jesucristo, imagínate lo que les pasa a los demás cuando a alguien le va bien. Mi señora, como todas las señoras de nosotros, me regañó. Evidentemente, no era mi intención, yo soy naturalmente y los que me conocen [saben que] soy así. En mi cuerpo técnico, Alexis por ejemplo es igual que yo, tenemos esa forma de comunicarnos siempre”, señaló.